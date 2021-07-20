Системы С-500 начнут серийно поставлять в российские войска в этом году

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Серийные поставки зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" российским военным начнутся в этом году, заявил вице-премьер Юрий Борисов "Интерфаксу" на авиасалоне МАКС-2021.

Он добавил, что этой теме особое внимание уделял президент Владимир Путин на сочинских совещаниях.

Российские военные во вторник впервые показали стрельбы системы С-500 на полигоне Капустин Яр по скоростной баллистической цели. В военном ведомстве заявили, что после завершения полного цикла испытаний предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), заявили в январе 2017 года газете "Красная звезда" в командовании Первой армии ПВО-ПРО, которая прикрывает Москву и Центральный промышленный район.

3 июля главком ВКС Сергей Суровикин заявил, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе. "Основная задача комплекса - уничтожение баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полета. Комплекс С-500 способен уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, самолёты и беспилотные летательные аппараты", - сообщил тогда Суровикин.