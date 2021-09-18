Корабли Северного флота РФ проведут учения в море Лаптевых

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Северного флота в рамках арктического похода в субботу преодолел наиболее узкую часть пролива Вилькицкого (соединяет Карское море и море Лаптевых) и вошел в море Лаптевых, сообщила пресс-служба флота.

"На ледовую разведку с борта большого противолодочного корабля "Североморск" несколько раз вылетал вертолет Ка-27. Ледовая обстановка по маршруту перехода в основном была благоприятная, большую часть пути через пролив североморцы прошли по открытой воде", - рассказали в пресс-службе.

В составе отряда: большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Георгий Победоносец", спасательно-буксирное судно "Памир" и танкер "Сергей Осипов".

По данным пресс-службы, в настоящее время корабли и суда арктической группировки продолжают плавание в западной части моря Лаптевых.

Отмечается, что в море Лаптевых у отряда кораблей запланированы учения.

Десятый арктический поход кораблей Северного флота начался 10 августа. После выхода из главной базы Северного флота - Североморска - корабли прошли более 7 800 морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карского морей, в порту Диксон.