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Борисов поддержал предоставление Роснефти господдержки для ВНХК

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Юрий Борисов поддерживает предоставление "Роснефти" льгот для строительства Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК).

"Я за льготы для ВНХК. Во-первых, этот проект позволит развивать наши отдаленные регионы, создавать более благоприятную социальную среду. Во-вторых, позволит осваивать новые технологии, играть вдолгую. Ничего страшного, что мы дадим эти льготы",- сказал Борисов журналистам.

По его словам, против предоставления господдержки выступает Министерство финансов РФ.

"Оппонентом, как всегда, выступает Минфин. Там считают недополученные доходы от еще непроизведенной продукции - так называемую упущенную выгоду. Если говорить о серьезном развитии на длительном периоде [нефтегазохимии], сначала нужно поставить на ноги то или иное направление, что без господдержки невозможно, занять новые рыночные ниши. И только потом говорить о сборе налогов в бюджет. Поэтому я за льготы для ВНХК в разумном объеме", - добавил вице-премьер.

"Роснефть" планировала построить на Дальнем Востоке Восточный нефтехимический комплекс, первая очередь которого включала НПЗ мощностью 12 млн тонн нефти в год, вторая - нефтехимический комплекс на 3,4 млн тонн нефти в год. Предварительная оценка суммы средств, необходимых для реализации проекта ВНХК (включая инвестиции в строительство инфраструктурных объектов), составляла более 700 млрд рублей.

В сентябре 2016 года "Роснефть" договорилась с Китайской национальной химической корпорацией (ChemChina) о создании совместного предприятия для реализации проекта. Предполагалось, что в СП "Роснефти" будет принадлежать 60%, ChemChina - 40%. Однако в декабре 2017 года компания сообщила, что продолжает вести переговоры с рядом партнеров и рассчитывает в ближайшие год-два определиться с выбором.

Так как "Роснефть" не нашла поддержки у Минфина в части предоставления льгот проекту, то в мае 2019 года НК заявила о нерентабельности проекта ВНХК в существующих налоговых условиях и исключила его из своего инвестиционного плана. Позднее бывший в то время главой Минэнерго Александр Новак отмечал, что ведомствам нужен ВНХК, и они готовы пойти на предоставление ему экономических льгот и стимулов.

Президент РФ в начале декабря 2020 года поручил правительству совместно с "Роснефтью" и "Газпромом" до 31 мая 2021 года рассмотреть вопрос о возможных мерах государственной поддержки ВНХК, включая меры налогового стимулирования.

Минфин и "Роснефть" в рамках поддержки ВНХК рассматривают разные варианты, в том числе софинансирование инфраструктуры. Минфин считает справедливым уровень рентабельности ВНХК в 11-14%.

Роснефть Юрий Борисов Минфин РФ ВНХК

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