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Минфин и "Роснефть" разошлись в позициях по мерам поддержки проекта ВНХК

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Предложения министерства финансов РФ и "Роснефти" по мерам возможной поддержки проекта Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) расходятся.

"Компания сформулировала свои предложения. Мы сформулировали условия, на которые мы согласны. Здесь должно быть просто принято решение на уровне руководства правительства", - сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

"Соответствующие доклады представлены (в правительство - ИФ). В принципе, действительно, мы считаем, что ВНХК нужный, полезный для страны проект, но уровень поддержки, который он требует, позиция компании и наша (по этому вопросу - ИФ) пока расходятся и, соответственно, нам нужен арбитр в лице правительства, чтобы окончательно принять решение", - добавил он.

Проект ВНХК на Дальнем Востоке

"Роснефть" планировала построить на Дальнем Востоке Восточный нефтехимический комплекс, первая очередь которого включала НПЗ мощностью 12 млн тонн нефти в год, вторая - нефтехимический комплекс на 3,4 млн тонн нефти в год. Предварительная оценка суммы средств, необходимых для реализации проекта ВНХК (включая инвестиции в строительство инфраструктурных объектов), составляла более 700 млрд рублей.

В сентябре 2016 года "Роснефть" договорилась с Китайской национальной химической корпорацией (ChemChina) о создании совместного предприятия для реализации проекта. Предполагалось, что в СП "Роснефти" будет принадлежать 60%, ChemChina - 40%. Однако в декабре 2017 года компания сообщила, что продолжает вести переговоры с рядом партнеров и рассчитывает в ближайшие год-два определиться с выбором.

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Так как "Роснефть" не нашла поддержки у Минфина в части предоставления льгот проекту, то в мае 2019 года НК заявила о нерентабельности проекта ВНХК в существующих налоговых условиях и исключила его из своего инвестиционного плана. Позднее бывший в то время главой Минэнерго Александр Новак отмечал, что ведомствам нужен ВНХК, и они готовы пойти на предоставление ему экономических льгот и стимулов.

Президент РФ в начале декабря 2020 года поручил правительству совместно с "Роснефтью" и "Газпромом" до 31 мая 2021 года рассмотреть вопрос о возможных мерах государственной поддержки ВНХК, включая меры налогового стимулирования.

Минфин и "Роснефть" в рамках поддержки ВНХК рассматривают разные варианты, в том числе софинансирование инфраструктуры. Минфин считает справедливым уровень рентабельности ВНХК в 11-14%.

Роснефть ВНХК Минфин Алексей Сазанов

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