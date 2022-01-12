"Роснефть" и ведомства актуализируют оценку проекта Восточного нефтехимического комплекса

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Проект Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК), предмет многолетних дискуссий между "Роснефтью" и чиновниками, вновь находится в активной фазе обсуждения на правительственном уровне.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, профильный вице-премьер Александр Новак 15 декабря провел совещание о реализации проекта. По его итогам правительство и министерство энергетики до 15 февраля ждут от НК "Роснефть" уточненные данные в ценах 2021 года по стоимости строительства производственных объектов ВНХК и объектов внешней инфраструктуры, сказал собеседник агентства, знакомый с протоколом совещания.

Для каждого объекта должен быть указан ответственный за строительство - "Роснефть" или федеральный орган исполнительной власти, необходимый объем финансирования по годам в привязке к очередям ввода в эксплуатацию мощностей комплекса и необходимость его нахождения в федеральной собственности.

Кроме того, до 15 марта Минэнерго, Минфин, Минэкономразвития, Минтранс, Минстрой, Минвостокразвития совместно с "Роснефтью" должны дополнительно рассмотреть варианты финансирования внешней инфраструктуры ВНХК за счет разных источников. По словам собеседника агентства, в документе перечислены: бюджетные ассигнования, проектное финансирование с использованием инвестиционного вычета, средства Фонда национального благосостояния. Также должна быть изучена возможность увеличения размера налоговых льгот сверх запрошенных "Роснефтью" по дополнительному повышающему коэффициенту (Клог) 6 для производств на Дальнем Востоке в формуле обратного акциза на прямогонный бензин и коэффициенту Крег равного 2 обратного акциза на нефть.

"Роснефть" на совещании представила позицию, согласно которой проект ВНХК экономически эффективен при внутренней норме доходности (IRR) не менее 20%. При этом компании совместно с Минфином и Минэнерго рекомендовано к 15 марта проработать вопрос о реализации ВНХК при IRR не более 16,3%.

Уточненную финансово-экономическую модель реализации проекта ВНХК правительство ждет от "Роснефти" и профильных ведомств до 15 апреля.

На совещании затрагивался и вопрос сырьевого обеспечения проекта. "Роснефти" по итогам обсуждения рекомендовано до 15 февраля представить в правительство, Минэнерго и "Газпром" информацию о планируемых направлениях потребления природного газа в объеме 2,3 млрд кубометров в год. В свою очередь, от газовой монополии к 15 марта ждут позицию по вопросу поставки природного газа для нужд проекта ВНХК.

По итогам полученной информации Минэнерго до 15 апреля должно актуализировать и представить в правительство доработанную редакцию проекта распоряжения об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по строительству объектов внешней инфраструктуры ВНХК.

Проект ВНХК

"Роснефть" ранее планировала построить на Дальнем Востоке ВНХК, первая очередь которого включала бы НПЗ мощностью 12 млн тонн нефти в год, вторая - нефтехимический комплекс на 3,4 млн тонн нефти в год. Предварительная оценка суммы средств, необходимых для реализации проекта ВНХК (включая инвестиции в строительство инфраструктурных объектов), составляла более 700 млрд рублей.

В сентябре 2016 года "Роснефть" договорилась с Китайской национальной химической корпорацией (ChemChina) о создании совместного предприятия для реализации проекта. Предполагалось, что в СП российской НК будет принадлежать 60%, ChemChina - 40%. Однако в декабре 2017 года НК сообщила, что продолжает вести переговоры с рядом партнеров и рассчитывает в ближайшие год-два определиться с выбором.

Не найдя поддержки у Минфина в части предоставления льгот проекту, в мае 2019 года "Роснефть" заявила о нерентабельности ВНХК в существующих налоговых условиях и исключила его из своего инвестиционного плана. При этом и Минэнерго, и Минфин не раз заявляли, что проект необходим, и обсуждение экономических льгот и стимулов для него будет продолжено.

Президент РФ Владимир Путин в начале декабря 2020 года поручил правительству совместно с "Роснефтью" и "Газпромом" до 31 мая 2021 года рассмотреть вопрос о возможных мерах государственной поддержки ВНХК, включая меры налогового стимулирования.

Минфин и "Роснефть" в рамках поддержки ВНХК рассматривали разные варианты, в том числе софинансирование инфраструктуры.