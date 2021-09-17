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Песков заявил, что закрытие Doing Business не помешает улучшению инвестклимата в РФ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Решение Всемирного банка прекратить публикацию рейтинга Doing Business не отразится на планах России по улучшению инвестиционного климата, это долгосрочная задача, заявили в Кремле.

"Задача по улучшению бизнес-климата не связана с существованием каких-то рейтингов. Рейтинг - это измеритель. А задача как была, так и остается, ее актуальность лишь растет со временем. Поэтому, конечно, эта работа будет продолжаться на постоянной основе", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, сохраняется ли задача улучшения бизнес-климата в РФ в связи с прекращением действия рейтинга.

"Что касается какого-то критерия измерения, ну, будет выбран другой. Я пока не знаю, какой", - заключил Песков.

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Дмитрий Песков Doing Business

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