Исполнительный совет МВФ продолжит обсуждение скандала вокруг Doing Business

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Исполнительный совет Международного валютного фонда во вторник заслушал информацию комитета по этике по ситуации вокруг участия главы МВФ Кристалины Георгиевой в составлении рейтинга Doing Business, сообщила представитель фонда.

Совет обсудил данные комитета и комментарии к ним Георгиевой. Члены совета подчеркнули важность объективного расследования и договорились вскоре провести новую встречу, говорится в сообщении.

Всемирный банк в середине сентября объявил, что прекращает публикацию рейтинга делового климата Doing Business из-за обнаруженных грубых нарушений в подготовке предыдущих отчетов. Одновременно ВБ опубликовал 16-страничный отчет юридической фирмы WilmerHale, которую наняли асследования нарушений при подготовке Doing Business по итогам 2017 и 2019 годов.

Сообщалось, что нарушения повлияли на места в рейтинге Китая, Азербайджана, Саудовской Аравии и ОАЭ и что в дискуссии о продвижении КНР вверх по рейтингу активно участвовала Георгиева, которая в 2017 году была исполнительным директором группы ВБ. Дискуссия проходила на фоне обсуждения увеличения капитала самого ВБ, важную роль в котором играл Пекин.

После длительных обсуждений, которые включали даже визит Георгиевой домой к ответственному за Doing Business сотруднику (сама Георгиева в беседе с WilmerHale отметила, что это был единственный такой случай в ее практике), позиция Китая в рейтинге повысилась с 85-го до 78-го. Именно на этой строчке Китай был в рейтинге годичной давности, то есть "досчеты", произведенные в результате вмешательства топ-менеджеров группы, позволяли КНР избежать негативных сравнений с предыдущим списком.

Отчет юрфирмы также содержит утверждения о многочисленных вмешательствах в процесс распределения стран в рейтинге со стороны его автора и лидера команды составителей рейтинга Симеона Дянкова.