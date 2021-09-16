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Всемирный банк прекратит выпуск рейтинга Doing Business

Тем самым ВБ лишил чиновников РФ шанса выполнить поручение Путина

Всемирный банк прекратит выпуск рейтинга Doing Business

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Всемирный банк прекращает выпуск рейтинга Doing Business, лишая тем самым российское правительство шанса выполнить поручение президента Владимира Путина - войти к 2024 году в топ-20.

Как говорится в сообщении ВБ, решение о судьбе Doing Business принял менеджмент группы, изучив случаи искажения данных за предыдущие годы. "Доверие к исследованиям группы Всемирного банка жизненно важно", - сказано в релизе.

Последний рейтинг вышел в 2019 году, затем была годичная пауза: менеджмент знакомился с итогами аудита, выявившего целый ряд нарушений при подготовке Doing Business. Изначально, сообщая о временной приостановке публикации в прошлом году, ВБ не анонсировал планов закрыть Doing Business вообще - напротив, обещал, что следующий отчет выйдет в 2021 г.

"Изучив всю имеющуюся на данный момент информацию о Doing Business, включая результаты аудита и расследований, а также отчета, опубликованного сегодня банком от имени совета директоров, менеджмент группы ВБ принял решение прекратить выпуск отчета Doing Business", - говорится в заявлении. Всемирный банк будет работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата.

В 16-страничном отчете фирмы WilmerHale, опубликованном ВБ, сообщается, что в январе ВБ нанял ее для расследования нарушений при подготовке Doing Business по итогам 2017 и 2019 гг. Эти нарушения повлияли на рейтинг Китая в обзоре за 2017 г, и на места в рейтинге Азербайджана, Саудовской Аравии и ОАЭ за 2019 г.

В документе, в частности, утверждается, что во внутреннюю дискуссию о необходимости продвижения Китая вверх в рейтинге, которая проходила на фоне обсуждения увеличения капитала самого ВБ (важную роль в котором играл Пекин), была активно вовлечена Кристалина Георгиева. Ныне она возглавляет Международный валютный фонд, а в 2017 г была исполнительным директором группы ВБ. После длительных обсуждений, которые включали даже визит Георгиевой домой к ответственному за Doing Business сотруднику (сама Георгиева в беседе с WilmerHale сообщила, что это был единственный такой случай в ее практике), позиция Китая в рейтинге повысилась с 85-го до 78-го. Именно на этой строчке Китай был в рейтинге годичной давности, то есть "досчеты", произведенные в результате вмешательства топ-менеджеров группы, позволяли КНР избежать негативных сравнений с предыдущим списком.

Начиная с 2012 г., когда Россия занимала в рейтинге лишь 120-е место, прогресс в Doing Business стал KPI для российских чиновников: "майские указы" Владимира Путина предписывали за шесть лет подняться в топ-20. В итоге Россия добилась впечатляющего рывка вверх, но задача все же не была выполнена до конца: в 2018 г РФ заняла 31-е место. Весной 2019 года задача добраться до топ-20 была подтверждена вновь, на этот раз в виде президентского поручения со сроком выполнения в 2024 г. В рейтинге, опубликованном в октябре 2019 года - как теперь выясняется, последнем в истории Doing Business, РФ поднялась на три строчки и заняла 28-е место.

Doing Business оценивает условия ведения бизнеса в странах мира. Авторы исследования ранжируют 190 стран по 10 критериям регулирования предпринимательской деятельности: затраты времени и денежных средств на создание нового бизнеса, получение разрешений на строительство, доступ к электроэнергетической инфраструктуре, регистрация прав собственности, получение кредитов, защита прав миноритарных инвесторов, уплата налогов, осуществление международной торговли, обеспечение исполнения договоров, процедуры банкротства.

Впервые рейтинг Doing Business был опубликован в 2002 году.

Doing Business Всемирный банк

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