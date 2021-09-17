Роспотребнадзор выявил менее 10 нарушений по COVID с начала выборов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В России в настоящее время зафиксировано восемь случаев нарушений противоэпидемических правил на избирательных участках, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день мы мониторируем больше восьми часов ситуацию на избирательных участках, могу сказать, что таких прецедентов (нарушений) у нас на сегодняшний день восемь, часть - подтвердилась, часть - нет. Но в основном это масочный режим", - сказала Попова в пятницу журналистам.

Она добавила, что практически все, кто работает на избирательных участках, имеют иммунитет к коронавирусу: "Из тех, кто работает: сотрудники министерства и органов внутренних дел привиты в более чем 90% случаев, сотрудники Роспотребнадзора привиты в 93% случаев. Плюс еще есть люди, которые перенесли заболевание. То есть практически все, кто работает на участках, имеют иммунитет в результате полученной прививки или в результате болезни".

В России началось трехдневное голосование на выборах различного уровня - оно пройдет с 17 по 19 сентября включительно с 08:00 до 20:00 часов (по местному времени). В этот период пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней во всех 85 субъектах России, большинство из них - это выборы муниципального уровня.

В 46 регионах состоятся выборы в органы государственной власти субъектов РФ: в 9 регионах пройдут выборы высших должностных лиц субъектов страны (в Мордовии, Тыве, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях), в 39 субъектах - выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов России. Еще в трех регионах (в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии) главы субъектов будут избираться депутатами законодательного собрания субъектов по представлению президента.