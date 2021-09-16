В России началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму

Также во многих регионах пройдут муниципальные выборы, выборы глав субъектов РФ и депутатов законодательных либо представительных региональных органов власти

Архивное фото Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В России началось голосование на выборах различного уровня, которое будет проходить три дня: 17, 18 и 19 сентября. В 23:00 по московскому времени первые избирательные участки открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, где уже наступило утро 17 сентября.

В ЦИК РФ начал работу информационный центр. Он будет работать до 20 сентября включительно. В течение каждого дня голосования в информационном центре появляются данные по выборам, обсуждаются вопросы проведения избирательной кампании, разбираются сообщения о возможных нарушениях.

Голосование на выборах по решению Центризбиркома России будет проводиться в помещении для голосования и на дому в течение нескольких дней - с 17 по 19 сентября включительно с 08:00 до 20:00 часов (по местному времени).

В этот период пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней во всех 85 субъектах России. Большинство из них - это выборы муниципального уровня. В 46 регионах состоятся выборы в органы государственной власти субъектов РФ: в девяти регионах пройдут выборы глав субъектов (в Мордовии, Тыве, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях). Еще в трех регионах - в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии - главы субъектов будут избираться депутатами законодательного собрания субъектов по представлению президента. В 39 субъектах пройдут выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов России.

"Стартует широкомасштабная избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы, по выборам высших должностных лиц в ряде регионов, по выборам в законодательные собрания субъектов РФ и еще много-много кампаний на муниципальном уровне. Некоторые избиратели у нас получат до девяти бюллетеней. Такая сложная, интересная, жаркая кампания", - сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Глава комиссии сообщила, что в ходе текущей кампании ЦИК РФ зафиксировал рекордное количество агитационных материалов от партий, участвующих в выборах в Госдуму.

"Огромное количество агитационных материалов поступило от всех 14 партий, которые участвуют в выборах в Госдуму. Это рекорд, то есть, это практически в два раза больше, чем (во время) кампании по выборам президента. Такой накал. Внешне, казалось бы, кампания спокойная, на самом деле очень широко идет агитация, конкуренция между нашими кандидатами, и глубоко убеждена, что у наших избирателей довольно широкий, разнообразный выбор, есть из кого выбрать и по партийным предпочтениям, и по индивидуальным", - добавила Памфилова.

По итогам голосования на выборах различного уровня будут распределяться свыше 31 тыс. мандатов.

В списки избирателей на выборы различного уровня включено более 108 млн российских граждан, проживающих на территории страны, а также свыше 2 млн россиян за пределами РФ. На выборах будут работать 96 тыс. избирательных участков, в том числе 2,5 тыс. образованы в местах временного пребывания избирателей. Кроме того, за рубежом будут работать 348 участков в 144 странах. Семь участков будут открыты в городе Байконур.