Задержан подозреваемый в подрыве отдела полиции и убийстве под Воронежем

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали человека, подозреваемого в подрыве отдела полиции и убийстве в Воронежской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Он был остановлен на трассе сотрудниками уголовного розыска и ГИБДД. При задержании пытался оказать сопротивление", - сказал собеседник агентства.

В Следственном комитете РФ (СКР) подтвердили задержание подозреваемого. "При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление, но благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции был обезоружен. В ходе проведения спецоперации подозреваемый был ранен, ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении СКР, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В МВД также подтвердили задержание напавшего на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МВД.

Как заявили в пресс-службе, задержанному 52 года. "Сотрудник ДПС ОМВД России по Подгоренскому району и оперативник уголовного розыска заметили автомобиль подозреваемого около села Студенок. Мужчина оказал вооруженное сопротивление. Для его задержания полицейские применили огнестрельное оружие, в результате чего подозреваемый получил ранение. Пострадавших среди полицейских и гражданских лиц нет. Задержанному оказана первая медицинская помощь на месте", - рассказали в ведомстве.

В свою очередь СКР сообщает, что задержанный - житель села Волчанское Воронежской области Виктор Мирский, "в настоящее время в его домовладении проводится обыск".

Накануне, 16 сентября, в СКР сообщили, что в Воронежской области мужчина убил знакомую семью на почве бытового конфликта, а затем приехал к зданию отдела МВД по Лискинскому району и при помощи взрывного устройства подорвал входную дверь. В результате взрыва сотрудник взвода патрульно-постовой службы 1995 года рождения получил осколочное ранение ноги, не представляющее угрозы для жизни.

После подрыва, по данным СКР, мужчина уехал на автомобиле "Нива" в направлении города Острогожска Воронежской области.

Было возбуждено уголовное дело по фактам убийства и посягательства на жизнь полицейских с применением взрывного устройства.