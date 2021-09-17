Что произошло за день: пятница, 17 сентября

Первый из трех дней голосования в России, задержание напавшего на отдел полиции под Воронежем, продажа Азиатско-Тихоокеанского банка

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России прошел первый из трех дней голосования на выборах в Госдуму. Утром сообщалось о DDos-атаках на столичную платформу онлайн-голосования, также был отмечен наплыв желающих проголосовать удаленно. К некоторым участкам образовались очереди. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что они связаны с желанием граждан проголосовать именно в пятницу, а глава ЦИК Элла Памфилова призвала впредь не допускать скопления людей. К 16:00 явка превысила 9%. Владимир Путин и Михаил Мишустин проголосовали дистанционно.

- Задержан 52-летний подозреваемый в подрыве отдела полиции и убийстве под Воронежем. Виктор Мирский оказал сопротивление и был ранен.

- Депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию проверить "Газпром" на причастность к росту цен на газ. Группа депутатов считает, что компания создала дефицит на рынке. В "Газпроме" заверили, что поставляют европейским потребителям все, что обязаны по контрактам, и стремятся покрывать дополнительный спрос.

- Азиатско-Тихоокеанский банк купит инвестор из Казахстана. Pioneer Capital Invest, которому уже принадлежит российский "Квант Мобайл банк", стал победителем торгов. В них участвовали также Промсвязьбанк и Совкомбанк.

- Иран стал полноправным членом ШОС. Решение одобрено участниками саммита организации в Душанбе.

- Блокадники единовременно получат по 50 тысяч рублей. Владимир Путин уже подписал указ о выплатах.

- В России коронавирус за сутки выявили у 19 905 человек. В Москве - 2 537 новых случаев.

- FIG назвала один из новых элементов в честь российского гимнаста Никиты Нагорного. Он стал первым, кто смог исполнить тройное сальто назад согнувшись.