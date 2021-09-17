Поиск
Хроника последних дней СССР

Что произошло за день: пятница, 17 сентября

Первый из трех дней голосования в России, задержание напавшего на отдел полиции под Воронежем, продажа Азиатско-Тихоокеанского банка

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России прошел первый из трех дней голосования на выборах в Госдуму. Утром сообщалось о DDos-атаках на столичную платформу онлайн-голосования, также был отмечен наплыв желающих проголосовать удаленно. К некоторым участкам образовались очереди. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что они связаны с желанием граждан проголосовать именно в пятницу, а глава ЦИК Элла Памфилова призвала впредь не допускать скопления людей. К 16:00 явка превысила 9%. Владимир Путин и Михаил Мишустин проголосовали дистанционно.

- Задержан 52-летний подозреваемый в подрыве отдела полиции и убийстве под Воронежем. Виктор Мирский оказал сопротивление и был ранен.

- Депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию проверить "Газпром" на причастность к росту цен на газ. Группа депутатов считает, что компания создала дефицит на рынке. В "Газпроме" заверили, что поставляют европейским потребителям все, что обязаны по контрактам, и стремятся покрывать дополнительный спрос.

- Азиатско-Тихоокеанский банк купит инвестор из Казахстана. Pioneer Capital Invest, которому уже принадлежит российский "Квант Мобайл банк", стал победителем торгов. В них участвовали также Промсвязьбанк и Совкомбанк.

- Иран стал полноправным членом ШОС. Решение одобрено участниками саммита организации в Душанбе.

- Блокадники единовременно получат по 50 тысяч рублей. Владимир Путин уже подписал указ о выплатах.

- В России коронавирус за сутки выявили у 19 905 человек. В Москве - 2 537 новых случаев.

- FIG назвала один из новых элементов в честь российского гимнаста Никиты Нагорного. Он стал первым, кто смог исполнить тройное сальто назад согнувшись.

Новости по теме

Новости

Явка на выборах в РФ на 20:00 первого дня голосования составила 16,85%

Пропавшая в Сибири экспедиция РГО последний раз выходила на связь 11 сентября

Под Томском пропали 9 представителей Русского географического общества

Под Томском пропали 9 представителей Русского географического общества

СКР заинтересовался атаками из-за рубежа на системы онлайн-голосования

СКР заинтересовался атаками из-за рубежа на системы онлайн-голосования

ЦИК получил 25 жалоб на принуждение к онлайн-голосованию

Производители макарон призвали ужесточить экспорт твердой пшеницы из РФ

Производители макарон призвали ужесточить экспорт твердой пшеницы из РФ

В Балашихе опечатали КОИБ после подозрений о вбросе

Явка на выборах в РФ в первый день голосования уже превысила 9%

Явка на выборах в РФ в первый день голосования уже превысила 9%

Газпромбанк вышел из капитала "Мечела"

"АвтоВАЗ" начнет рабочую неделю с простоя на линии сборки Lada Niva Legend

"АвтоВАЗ" начнет рабочую неделю с простоя на линии сборки Lada Niva Legend
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');