Telegram заблокировал боты с предвыборной агитацией на выборах в РФ

Фото: Carl Court/Getty Images

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его сервис заблокирует работу ботам, связанным с предвыборной агитацией в РФ, в том числе бота "Умного голосования".

"Так как предвыборная кампания в России подошла к концу и начался сам процесс выборов, начинаются так называемые "дни тишины" - закрепленная в законах многих стран традиция, которая предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов. Мы считаем эту практику легитимной, и призываем пользователей Telegram уважать ее - с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией",- написал Дуров в своём телеграм-канале.

Он напомнил, что в пятницу Google и Apple заблокировали приложение соратников оппозиционера Алексея Навального "Умное голосование".

В настоящее время бот заблокирован, так как он "нарушает местные законы".

По его словам, "в этом году компании Apple и Google уже обращались к нам с требованием удалить публично доступную информацию в соответствии с законами отдельных стран под угрозой исключения Telegram из каталогов приложений Google Play и App Store".

Он считает, что "изменение политики Apple и Google неизбежно скажется и на Telegram, так как они, будучи создателями двух главных мобильных операционных систем, находятся на вершине "пищевой цепи" распространения информации и могут диктовать правила игры разработчикам".

В 8:00 мск в пятницу, 17 сентября, компании Google и Apple удалили из Google Play и App Store приложение с "Умным голосованием".

16 сентября представители Google и Apple присутствовали на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. Как сообщил после заседания замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, компании могут быть оштрафованы, если откажутся удалить приложение из своих магазинов. По словам Субботина, они не смогли пояснить позицию компаний по вопросу об удалении приложения из своих магазинов.

В конце августа и начале сентября РКН требовал от Apple и Google удалить приложение "Навальный" из своих магазинов приложений App Store и Google Play, так как, заявили в ведомстве, оно используется для продолжения деятельности признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ также иноагентом).