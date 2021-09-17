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"Умное голосование" удалено из Google Play и App Store

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Компании Google и Apple удалили приложение соратников оппозиционера Алексея Навального с "Умным голосованием" из Google Play и App Store. Об этом соратники Навального сообщают в своих соцсетях.

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16 сентября замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что компании могут быть оштрафованы, если откажутся удалить приложение из своих магазинов.

В четверг представители Google и Apple присутствовали на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. По словам Субботина, они не смогли пояснить позицию компаний по вопросу удаления приложения из своих магазинов.

В конце августа и начале сентября Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить приложение "Навальный" из своих магазинов приложений App Store и Google Play, так как, согласно позиции ведомства, оно используется для продолжения деятельности признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, также признан в РФ иноагентом).

Умное голосование Google Play App Store

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