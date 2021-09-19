Явка на выборах в Новосибирской области превысила 20%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей на выборах в Новосибирской области на утро воскресенья составила 20,5%, сообщает облизбирком.

"Явка в Новосибирской области на 10:00 (местного времени - ИФ) 19 сентября составила 20,5%, проголосовали 442 тыс. 283 избирателя", - говорится в сообщении.

Явка по Новосибирску - 14,4% (проголосовали 174 тыс. 745 избирателей).

Помимо выборов депутатов Госдумы РФ, на которые по четырем одномандатным округам в Новосибирской области зарегистрировано 40 кандидатов, в регионе проходит 43 избирательных кампании муниципального уровня, в том числе выборы депутатов местных советов в городах Бердск, Искитим, Обь, Барабинск, Куйбышев, Татарск и в Мичуринском сельсовете.

В регионе организовано 1982 основных избирательных участка и 14 временных (13 в медучреждениях и один - в СИЗО-1). Всего в Новосибирской области 2 млн 152 тыс. избирателей.