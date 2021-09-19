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Бюллетени на участке в Саратовской области аннулированы из-за нарушений

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Избирательные бюллетени, поданные в течение первых двух дней голосования на избирательном участке №505 в саратовском городе Балакове, признаны недействительными, сообщил "Интерфаксу" представитель областной избирательной комиссии.

"У КОИБа происходили сбои, и в соответствии с положением о применении КОИБов (участковой комиссией - ИФ) была установлена стационарная урна, голосование продолжалось в нее. Потом, когда работу КОИБ восстановили, голосование продолжилась в КОИБ. Но при этом был нарушен ряд процедурных моментов. Поэтому, исходя из принципа легитимности, было решено признать недействительными бюллетени за 17 и 18 сентября, которые находились в КОИБе", - сказал представитель облизбиркома.

В воскресенье избиратели голосуют на этом участке в стандартную стационарную урну для голосования. "Будут учтены все голоса, которые будут поданы сегодня", - пояснил представитель облизкома агентству.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила о восьми подтвержденных случаях вбросов бюллетеней в шести субъектах, в том числе, в Саратовской области. "Во всех случаях бюллетени признаны недействительными, продолжаются проверки правоохранительными органами", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК РФ.

Саратовская область

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