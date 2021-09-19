Около 26 тыс. россиян за рубежом досрочно проголосовали на выборах в Думу

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Порядка 26 тысяч российских граждан досрочно проголосовали на выборах в Госдуму на избирательных участках, расположенных за пределами РФ, сообщил член ЦИК РФ Павел Андреев на брифинге в информационном центре ЦИК РФ в воскресенье.

Она сообщил, что всего за рубежом работает 348 участков в 144 странах, трехдневное голосование проходит в 19 странах на 49 избирательных участках.

Ранее в воскресенье стало известно, что президент Абхазии проголосовал на выборах в Госдуму как гражданин РФ. Всего в стране создано девять участков для голосования. Проголосовать имеют право более 140 тысяч человек при общей численности населения чуть более 240 тысяч человек.