Президент Абхазии проголосовал на выборах в Госдуму как гражданин РФ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал на выборах депутатов российской Госдумы на избирательном участке в Сухумской средней школе №5.

"Выборы в Госдуму - это очень важное политическое событие для российского государства. Я как гражданин и Абхазии, и Российской Федерации счел своим долгом прийти и проголосовать. Это мой гражданский долг", - заявил Бжания журналистам после голосования.

Всего в Абхазии создано девять участков для голосования. Они открылись на территории республики в 08:00 и закроются в 20:00 по московскому времени.

Принять участие в голосовании могут все граждане России, проживающие на территории Абхазии, а также временно находящиеся в республике, достигшие на день голосования 18 лет. Избирателям необходимо иметь внутренний или заграничный российский паспорт.

Посольство России в Абхазии сообщило журналистам, что в республике проживает более 140 тыс. человек, имеющих, наравне с абхазским, и российской гражданство. Всего в республике проживает чуть более 240 тысяч человек.

"Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва проходят по федеральному и одномандатному избирательным округам. Один участок в городе Сухум относится к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, второй - к Павловскому одномандатному округу Воронежской области, участки в Гагре и Пицунде относятся к Самарскому одномандатному округу, остальные пять участков - к Всеволожскому одномандатному округу Ленинградской области", - уточнили в посольстве РФ в Абхазии.