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Хроника последних дней СССР

Памфилова предложила проводить выборы в октябрьские каникулы

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Единый день голосования следует перенести на время школьных каникул в октябре, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Буду говорить и с президентом об этом (...) в школах в конце октября, по-моему, какая-то каникулярная неделя. Если где-то к единому знаменателю подумать, в основных учреждениях сделать эту каникулярную неделю, то можно было бы проводить без больших потерь. Это мое предложение", - сказала она в воскресенье, отвечая на вопрос о возможности переноса Единого дня голосования.

По словам главы ЦИК РФ, параллельная подготовка к началу учебного года и сентябрьским выборам в течение августа создает чрезмерную нагрузку для школьных преподавателей. "В преддверии учебного года надо детишек в школы собирать, учителям школы готовить, а тут параллельно идет эта избирательная кампания, самый пик - очень тяжело", - отметила Памфилова.

При этом перенести избирательные участки из школ, по мнению председателя Центризбиркома, практически некуда.

"Переносить вообще практически невозможно, это очень дорого. У нас 97 тысяч избирательных участков, из них до 50 тысяч участков, где-то 46-48, в разных образовательных учреждениях. Найти такое количество помещений, которые были бы в шаговой доступности, очень сложно", - подчеркнула Памфилова.

В России с 17 по 19 сентября проходит голосование на выборах различного уровня, в том числе в Госдуму.

ЦИК РФ Элла Памфилова

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