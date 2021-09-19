Встреча Белоусова с металлургами по налоговым изъятиям не дала финальных решений

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Встреча первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова с акционерами и руководителями компаний горно-металлургического сектора по вопросу о фискальной нагрузке на отрасль не привела к выработке окончательного решения относительно базового варианта налоговых изъятий.

"Продолжился конструктивный разговор, сверяются позиции, вырабатываются взаимоприемлемые решения", - сообщил "Интерфаксу" официальный представитель "Северстали", чей основной владелец Алексей Мордашов возглавляет ассоциацию "Русская сталь".

Источник в другом крупном металлургическом холдинге также отметил, что вторая за неделю встреча прошла в обсуждениях, без выработки итогового решения.

В начале предстоящей рабочей недели запланировано обсуждение нового механизма взимания НДПИ и связанных с этим возможных рисков для природопользователей с главой Минприроды Александром Козловым, рассказал один из собеседников агентства. Еще один источник также подтвердил встречу, отметив, что "на следующей неделе у майнинга запланировано много совещаний".

Как сообщалось, в минувший четверг на совещании у замминистра финансов Алексея Сазанова обсуждалась корректировка формулы НДПИ. Минфин предложил компаниям горнодобывающей отрасли механизм плавающего НДПИ с привязкой к мировым ценам на продукцию как основной вариант дополнительных изъятий в бюджет 2022 года. По словам источников, увеличение НДПИ через изменение формулы расчета в настоящий момент является основным вариантом изъятия "сверхдоходов" у отрасли в бюджет следующего года. Этот же механизм должен был быть в четверг представлен главе правительства РФ Михаилу Мишустину.

Формула, разработанная Минфином, предполагает увеличение базовой ставки НДПИ для черных, цветных металлов, удобрений и коксующегося угля до 6% и привязку налога к рыночным ценам на продукцию и объему добычи (сейчас НДПИ для майнинга привязан преимущественно к себестоимости руды), говорят собеседники агентства. При этом существующий рентный коэффициент будет отменен. Для каждого вида руды предлагаются биржевые бенчмарки. Так, для черной металлургии - это спотовая котировка руды с содержанием железа 62% в Китае, для апатитового концентрата - FOB Марокко, для калия - FOB Балтика.

В ходе обсуждения новой формулы с бизнесом в четверг Минфин обещал подумать о введении не фиксированной в 6%, а плавающей ставки НДПИ в зависимости от уровня цен, сказал один из источников "Интерфакса". Кроме того, по всем видам руд в формулу планируется добавить корректировку на процент содержания полезного компонента.

В случае, если дополнительных средств от нового НДПИ не хватит для наполнения бюджета, ведомства могут использовать комбинированный вариант - с прогрессивным налогом на прибыль, говорят собеседники агентства. "Пока этот вариант "припарковали", но вполне возможно, что тоже примут. Его поддерживает Белоусов", - отмечает один из них.

Суть идеи в том, чтобы увязать ставку налога на прибыль с уровнем дивидендных выплат и капвложений. Для этого предложена формула "дивиденды минус накопленные инвестиции минус амортизация" за предыдущие 5 лет, разделенные на капитал компании на начало пятилетки. Если коэффициент по этой формуле будет в пределах 1, то для компании сохраняется действующая ставка по налогу на прибыль в 20%. Если от 1 до 2 - ставка составит 25%, выше 2 - 30%, говорят собеседники агентства.

Прогрессивный налог на прибыль с привязкой к дивидендам и инвестициям сложнее администрировать, чем новый НДПИ, отмечали на встрече в четверг представители ФНС.

Третий вариант, который звучал на совещании у Белоусова, - это повышение налога на дивиденды, но по нему пока нет ясности, говорит собеседник "Интерфакса" в отрасли.

Изменения расчета НДПИ не коснутся драгметаллов и алмазов. Для золотодобытчиков в настоящее время действует ставка НДПИ в 6% от выручки. Для алмазов НДПИ составляет около 8% от выручки. В этом году расчет налога был изменен - если раньше он рассчитывался исходя из цен прейскуранта Минфина РФ, которые значительно ниже рыночных, то сейчас базой являются фактические цены реализации. В результате НДПИ для "АЛРОСА" вырос в этом году на 10%.

Первое обсуждение вопроса о дополнительных изъятиях в бюджет 2022 года на уровне Белоусова и акционеров и руководителей крупнейших горнодобывающих компаний прошло в среду. Тогда глава Минфина Антон Силуанов озвучил целевой объем дополнительных годовых поступлений в размере порядка 250 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" один из участников встречи. По его словам, чиновники дали понять, что "цифра уже посчитана в бюджете".