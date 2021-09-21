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Для металлургов в РФ могут ввести акциз на жидкую сталь

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Акциз на жидкую сталь обсуждается как один из вариантов увеличения фискальной нагрузки на металлургическую отрасль РФ, рассказали "Интерфаксу" несколько источников в отрасли.

Ставка акциза на жидкую сталь будет определяться в рублях за тонну с учетом средней за календарный месяц экспортной цены сляба (полупродукт производства в металлургии, толстая металлическая пластина - ИФ) в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе (в долларах за тонну), среднего за календарный месяц значения курса доллара к рублю и коэффициента 0,03 для налоговых периодов 2022-2024 годов.

Об этом рассказал источник, знакомый с проектом закона о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, актуальным по состоянию на начало недели. Если средняя экспортная цена сляба окажется ниже $300/тонна, то ставка акциза на жидкую сталь является нулевой.

Идея введения акциза на жидкую сталь возникла при обсуждении роста НДПИ: не у всех металлургов есть добычные проекты, поэтому НДПИ не решает задачу изъятия сверхприбыли, пояснил один из собеседников "Интерфакса" в отрасли. "Поэтому решили посмотреть на следующий передел", - добавил он.

"Пока детали - налогооблагаемая база, методика - находятся в проработке", - сказал один из источников.

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