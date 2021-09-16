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Минфин предложил майнингу привязку НДПИ к ценам как базовый вариант допизъятий

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Минфин предложил компаниям горнодобывающей отрасли механизм плавающего НДПИ с привязкой к мировым ценам на продукцию как основной вариант дополнительных изъятий в бюджет 2022 года.

Корректировка формулы НДПИ, предложенная ведомством, обсуждалась в четверг на совещании у замминистра финансов Алексея Сазанова, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с его итогами. По их словам, увеличение НДПИ через изменение формулы расчета в настоящий момент является основным вариантом изъятия "сверхдоходов" у отрасли в бюджет следующего года. Этот механизм, как ожидается, и будет представлен главе правительства РФ Михаилу Мишустину позднее в четверг.

Новая формула предполагает увеличение базовой ставки НДПИ для цветных, черных металлов, удобрений и коксующегося угля до 6% и привязку налога к рыночным ценам на продукцию.

В случае, если дополнительных средств от нового НДПИ не хватит для наполнения бюджета, ведомства могут использовать комбинированный вариант - с повышением также налога на прибыль, сказал один из собеседников агентства. Однако прогрессивный налог на прибыль с привязкой к дивидендам и инвестициям (чем больше дивиденды и чем ниже инвестиции, тем сильнее растет налог, и наоборот) сложнее администрировать, звучало на встрече.

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Минфин РФ Алексей Сазанов Михаил Мишустин

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