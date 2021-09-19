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Хроника последних дней СССР

Глава "Ростелекома" заявил о 19 DDoS-атаках на связанные с выборами сайты

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Почти два десятка DDoS-атак было совершено на государственные интернет-ресурсы, задействованные в выборах, заявил в воскресенье президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Всего было 19 атак, некоторые были очень короткими - несколько минут, самая масштабная атака по времени была вчера, она продлилась 5 часов 32 минуты, началась рано утром и закончилась в середине дня (...) атаковались разные ресурсы - это и портал ЦИК, портал выборов, портал Государственных услуг, портал ЕСИА, mos.ru", - сказал Осеевский в Центризбиркоме.

По словам главы компании, в атаках участвовали зараженные вирусами компьютеры из Индии, Индонезии, Бразилии, Украины, Ирана, Таиланда, Бангладеша, Китая, России, США, Германии, Вьетнама, Литвы, и "многих других" стран.

"Справедливости ради, нельзя упрекать страны, в которых такие устройства (зараженные компьютеры - ИФ) существуют, это наша общая проблема. Конечно, специалисты в коммерческих организациях, "Ростелеком" и наши коллеги в мире, мы работаем над тем, чтобы противопоставить преступникам свою защиту", - отметил Осеевский.

Все 19 атак были успешно отражены, заявил он.

Ранее в воскресенье замглавы ЦИК РФ Николай Булаев сообщил "Интерфаксу", что массовые кибератаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и сайт Центризбиркома России совершаются практически в круглосуточном режиме, но системы защиты справляются с ними.

18 сентября глава Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК РФ Александр Сокольчук сообщил, что в первый день голосования на выборах Центризбирком России зафиксировал три кибератаки на ресурсы комиссии из зарубежных стран. Также DDоS-атака была совершена в субботу. В свою очередь зампред Общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил о четырех DDoS-атаках, совершенных на московскую систему дистанционного электронного голосования в субботу.

Ростелеком

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