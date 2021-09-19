ЕР после подсчета 15% голосов получает простое большинство в Госдуме

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" после обработки 15% протоколов уже набирает простое большинство в Государственной думе РФ - более 240 мест из 450, свидетельствуют данные Центризбиркома.

Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" проводит в Госдуму 148 одномандатников после подсчета 15,2% протоколов.

По федеральному округу у "Единой России" 41,6%, что дает партии минимум 93 места. Таким образом, партия уже получает свыше 240 мест из 450.

Между тем по результатам подсчета дистанционного электронного голосования "Единая Россия" в шести регионах набрала 54,25%.

Также, согласно данным ЦИК по онлайн-голосованию, 5-процентный барьер преодолели четыре партии: КПРФ получила 11,65% голосов, "Справедливая Россия - За правду" 8,25%, ЛДПР 7,86%, "Новые люди" 7,66%. "Партия пенсионеров" набрала 2,55% голосов.

Всего в ДЭГ приняли участие 587 249 человек. В Ростовской области проголосовали 277 858 человек, из которых 168 052 человека отдали свой голос за "Единую Россию".