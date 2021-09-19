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Турчак объявил о "чистой и честной" победе "Единой России" на выборах

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил о чистой и честной победе партии на парламентских выборах.

"Сегодня с нами на связи большая страна, на связи с нами наши региональные штабы, штабы общественной поддержки, наши кандидаты... Дорогие друзья, позвольте мне поздравить всех вас с чистой и честной победой", - сказал Турчак, выступая в штабе общественной поддержки партии.

Как сообщалось, "Единая Россия" после обработки 15% протоколов получает простое большинство в Госдуме РФ VIII созыва. По данным ЦИК РФ, "Единая Россия", предварительно, проводит в Госдуму 148 одномандатников, а по федеральному округу у "Единой России" 41,6%, что дает партии минимум 93 места. Таким образом, партия уже получает свыше 240 мест из 450.

Единая Россия Андрей Турчак

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