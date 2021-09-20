Поиск
Хроника последних дней СССР

В КПРФ пообещали потребовать изменений законов о выборах

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На первом же заседании Госдумы нового созыва КПРФ будет выступать за изменение избирательного законодательства на выборах, заявил зампредседателя ЦК партии Дмитрий Новиков.

Также он пообещал, что партия потребует "наказания тех, кто занимался фальсификациями на выборах" и будет бороться с "антисоветской русофобской истерией".

Кроме того, в КПРФ намерены оспорить результаты голосования на выборах в Госдуму в Уссурийске.

"Мы будем требовать отмены результатов в Уссурийске и привлечение главы города Евгения Коржа к уголовной ответственности", - сказал на пресс-конференции другой зампред ЦК партии Юрия Афонин.

Он отметил, что на фоне роста результатов КПРФ на Дальнем Востоке на протяжении всех выборов "особняком стоит Приморский край".

"Наш кандидат Артем Самсонов победил на всех участках во Владивостоке, и на подавляющем участков в округе, но в Уссурийске почти на 15 участках под телекамерами просто начали менять сейф-пакет", - сказал Афонин.

Он сообщил, что юридическая служба партии готовит все соответствующие материалы.

КПРФ

Новости по теме

Новости

Миронов сообщил, что "справороссы" обогнали ЛДПР по числу мандатов в Госдуме

В РФ не принимали решений об изменении состава кабмина после выборов в Думу

В РФ не принимали решений об изменении состава кабмина после выборов в Думу
Нападения в школах и вузах

Стрелявшего в Перми ранил сотрудник ДПС

Нападения в школах и вузах

Напавший на университет в Перми приобрел оружие легально

Напавший на университет в Перми приобрел оружие легально
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 19,7 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 19,7 тыс. новых случаев COVID-19

Партия "Яблоко" не будет представлена в Думе после поражения Митрохина

Нападения в школах и вузах

Минздрав сообщил о семи госпитализированных после стрельбы в Перми

Нападения в школах и вузах

Мишустин направил в Пермь Мурашко и Фалькова

Мишустин направил в Пермь Мурашко и Фалькова

Источник узнал о планах Лаврова и Шойгу отказаться от депутатских мандатов

Источник узнал о планах Лаврова и Шойгу отказаться от депутатских мандатов
Нападения в школах и вузах

Восемь человек погибли в результате стрельбы в университете в Перми

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');