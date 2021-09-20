В КПРФ пообещали потребовать изменений законов о выборах

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На первом же заседании Госдумы нового созыва КПРФ будет выступать за изменение избирательного законодательства на выборах, заявил зампредседателя ЦК партии Дмитрий Новиков.

Также он пообещал, что партия потребует "наказания тех, кто занимался фальсификациями на выборах" и будет бороться с "антисоветской русофобской истерией".

Кроме того, в КПРФ намерены оспорить результаты голосования на выборах в Госдуму в Уссурийске.

"Мы будем требовать отмены результатов в Уссурийске и привлечение главы города Евгения Коржа к уголовной ответственности", - сказал на пресс-конференции другой зампред ЦК партии Юрия Афонин.

Он отметил, что на фоне роста результатов КПРФ на Дальнем Востоке на протяжении всех выборов "особняком стоит Приморский край".

"Наш кандидат Артем Самсонов победил на всех участках во Владивостоке, и на подавляющем участков в округе, но в Уссурийске почти на 15 участках под телекамерами просто начали менять сейф-пакет", - сказал Афонин.

Он сообщил, что юридическая служба партии готовит все соответствующие материалы.