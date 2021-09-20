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КПРФ обошла "Единую Россию" на выборах в Госдуму в Хабаровском крае

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - После обработки 99% протоколов на выборах в Госдуму в Хабаровском крае КПРФ набрала 26,51%, сообщил в понедельник журналистам председатель ЦИК Хабаровского края Денис Кузьменко.

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По его словам, "Единая Россия" набрала 24,50% голосов, ЛДПР - 16,19%.

5-процентный порог преодолели партии: "Новые люди" - 7,72%, "Справедливая Россия - За правду" - 6,45%", "Партия пенсионеров" - 5,74%.

По 69-му одномандатному избирательному округу из десяти кандидатов в тройке лидеров Борис Гладких от партии "Единая Россия", он набрал 25,58%. Представитель КПРФ Петр Перевезенцев набрал 20,79%, кандидат от ЛДПР Александр Федчишин - 9,11%. Явка составила 44,27%.

По 70-му одномандатному округу было девять кандидатов. Большинство у Павла Симигина от "Единой России" - 18,14%. Представитель партии "Коммунисты России" Лариса Звиняцкая набрала 16,14%. За кандидата от ЛДПР Ивана Пиляева отдали свои голоса 15,22% избирателей. Явка - 42,46%.

Хабаровский край Госдума РФ

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