Кучерена предложил подключать психиатров к предотвращению убийств в учебных заведениях
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Глава Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена считает, что ужесточение законодательства об обороте огнестрельного оружия вплоть до его полного запрета не может изменить ситуацию, когда периодически происходят инциденты со стрельбой в учебных заведениях.
По его мнению, здесь нужны меры, выработанные на уровне психологов и психиатров.
"Мы видим, что запреты и всякие запретительные меры, ужесточение законов в части хранения и ношения
огнестрельного оружия ни к чему хорошему пока не приводят. И мы видим, что даже концентрация внимания на выдаче медицинских справок, так же не дает полной картины психики человека", - сказал Кучерена "Интерфаксу", комментируя трагедию в Перми.
По его мнению, "здесь должно быть заинтересовано общество по схеме семья -детский сад - школа, когда всякие игрушки и компьютерные игры влияют всерьез на психику ребенка, всякие там стрелялки".
"Наверное, надо подумать не только на уровне государства, но и всему обществу, семье, что надо тут сделать, чтобы не было таких массовых убийств. Надо собираться на уровне экспертного сообщества с учетом мнения психологов, психиатров, юристов, криминалистов и решать эту проблему", - отметил глава Общественного совета.
Последние инциденты
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате шесть человек погибли и 24 пострадали. Сам злоумышленник был ранен при задержании и обезврежен.
11 мая 2021 года произошла трагедия в гимназии Казани. Тогда 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии N175, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Галявиев сдался полиции и был арестован судом по обвинению в массовом убийстве.
Еще одна подобная трагедия произошла в 17 октября 2018 года в Крыму. В Керчи в политехническом колледже 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После атаки он покончил с собой. В результате нападения погибли 20 человек, еще около 50 получили ранения.