Кучерена предложил подключать психиатров к предотвращению убийств в учебных заведениях

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Глава Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена считает, что ужесточение законодательства об обороте огнестрельного оружия вплоть до его полного запрета не может изменить ситуацию, когда периодически происходят инциденты со стрельбой в учебных заведениях.

По его мнению, здесь нужны меры, выработанные на уровне психологов и психиатров.

"Мы видим, что запреты и всякие запретительные меры, ужесточение законов в части хранения и ношения

огнестрельного оружия ни к чему хорошему пока не приводят. И мы видим, что даже концентрация внимания на выдаче медицинских справок, так же не дает полной картины психики человека", - сказал Кучерена "Интерфаксу", комментируя трагедию в Перми.

По его мнению, "здесь должно быть заинтересовано общество по схеме семья -детский сад - школа, когда всякие игрушки и компьютерные игры влияют всерьез на психику ребенка, всякие там стрелялки".

"Наверное, надо подумать не только на уровне государства, но и всему обществу, семье, что надо тут сделать, чтобы не было таких массовых убийств. Надо собираться на уровне экспертного сообщества с учетом мнения психологов, психиатров, юристов, криминалистов и решать эту проблему", - отметил глава Общественного совета.