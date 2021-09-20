Клишас выступил против нового ужесточения законов после трагедии в Перми

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает нецелесообразным очередное ужесточение законодательства об оружии в связи со стрельбой в университете в Перми.

"После каждого громкого преступления не нужно вносить поправки в законодательство. Нужно ответственно исполнять действующие нормы законодательства", - сказал сенатор "Интерфаксу".

23 июня Совет Федерации одобрил закон, который расширил основания для отказа в выдаче лицензии на оружие и повысил с 18 лет до 21 года возраст, с которого гражданам можно приобретать охотничье оружие. Еще один новый закон ввел запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование на наличие медицинских противопоказаний.

Законы ужесточили после того, как в мае 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии, в которой раньше учился. Сообщалось, что оружие он приобрел законно в апреле.

20 сентября студент студент открыл стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли шесть человек, еще 24 пострадали. Стрелявшего ранили при задержании. По данным СК, он также легально владел оружием. Кроме ружья у него был с собой нож.