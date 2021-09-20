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Саратовский Минздрав не успевает закупать лекарства для амбулаторных пациентов с COVID

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Лекарственные средства для пациентов в Саратовской области, лечащихся от коронавируса в домашних условиях, будут выдаваться в адресном порядке, сообщил глава регионального Минздрава Олег Костин в видеоролике, опубликованном в инстаграме министерства.

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Ранее пользователи инстаграма спрашивали в аккаунте саратовского Минздрава, почему в местных медучреждениях отсутствуют необходимые лекарства для пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, f медики "предлагают лечиться самостоятельно или ложиться в больницу, где все есть".

"Такие лекарственные средства приобретались на деньги, которые выделялись именно на эти цели. Но повсеместный резкий рост заболеваемости не позволяет угнаться в закупках такого количества препаратов", - сказал министр.

По его словам, на закупку лекарств выделялось "огромное количество средств".

"В считанные дни, часы разработаем адресный характер помощи, и препараты будут выдаваться по адресной группе - лицам, кто остро нуждается в них", - добавил Костин.

Саратовская область коронавирус

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