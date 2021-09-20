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Хроника последних дней СССР

Дюмин официально переизбран тульским губернатором

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Тульской области утвердила итоги выборов губернатора, согласно которым на этот пост избран действующий глава региона Алексей Дюмин.

Он получил 506 816 голосов избирателей, что составляет 83,58% голосов избирателей.

Всего в выборах главы региона приняли участие четыре кандидата. Помимо Дюмина, выдвинутого в порядке самовыдвижения, в выборах участвовали три представителя политический партий: Владимир Исаков (КПРФ - результат 8,97%), Владимир Ростовцев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - результат 3,05%) и Юрий Моисеев ("Коммунисты России" - результат 2,77%).

Дюмин руководит Тульской областью с февраля 2016 года, первые полгода он был и.о. губернатора, в сентябре 2016 года избран главой региона. На нынешних выборах, как и пять лет назад, избирается в качестве самовыдвиженца.

В 2016 году за Дюмина отдали голоса 84,17% избирателей.

Тульская область Алексей Дюмин

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