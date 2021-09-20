Дюмин выиграл выборы губернатора Тульской области

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин переизбрался на этот пост, показали результаты обработки 100% протоколов, сообщил председатель облизбиркома Павел Веселов.

Он набрал 83,9% голосов, обойдя кандидата от КПРФ Владимира Исакова, кандидата от "Партии пенсионеров" Владимира Ростовцева и Юрия Моисеева от "Коммунистов России". Дюмин пошел на выборы как самовыдвиженец.

Дюмин руководит Тульской областью с февраля 2016 года, а до того он был замминистра обороны. На выборах в сентябре 2016 года он набрал 84,17% голосов.