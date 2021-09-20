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Минпромторг РФ захотел расширить программы господдержки спроса на электромобили

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Программы льготного автокредитования и льготного лизинга в автопроме планируется распространить на электромобили, следует из опубликованных Минпромторгом проектов постановлений правительства.

О том, что электромобили войдут в периметр действия программ льготного кредитования и лизинга, российское правительство сообщало в августе этого года, когда опубликовало концепцию развития электротранспорта в стране до 2030 года. Тогда же сообщалось, что производителям электротранспорта и аккумуляторов будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты (СПИК).

В РоссииПравительство утвердило концепцию развития электротранспорта до 2030 годаЧитать подробнее

Один из проектов, размещенных Минпромторгом в понедельник на сайте regulation.gov.ru, предполагает, что программа льготного автокредитования (постановление №364), по которой субсидируются 10-процентные скидки на автомобили с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 1,5 млн руб. (для жителей Дальнего Востока - 25%) распространится на электромобили.

"Согласно нашему предложению, скидка на электромобили составит 25% от цены, но не более 625 тыс. рублей. При этом ограничений по стоимости самого электромобиля для участия в программе не будет", - цитирует пресс-служба Минпромторга главу ведомства Дениса Мантурова.

Он также отметил, что льготные автокредиты теперь станут доступны и работникам учреждений государственной системы образования. До этого льготные автокредиты могли получить россияне, приобретающие первый автомобиль, семьи с одним ребенком и большим количеством детей, сотрудники государственных медицинских учреждений и автовладельцы, сдающие в трейд-ин автомобили старше 6 лет и находящиеся в собственности более 1 года.

Подготовленный Минпромторгом проект постановления о расширении программы льготного автолизинга (постановление N649) также предполагает дополнение перечня субсидируемой техники электромобилями с предоставлением скидки в размере 25% от его стоимости, но не более 625 тыс. руб.

Для максимального расширения перечня лизинговых организаций, которые вправе принять участие в конкурсном отборе на право получения субсидии, Минпромторг предлагает не применять к ним требования, предусмотренные пунктом (N5) соответствующих правил, который предполагает ограничения по количеству уже заключенных лизинговых договоров, размеру уставного капитала, кредитному рейтингу и структуре собственников.

Кроме того, исключается возможность субсидирования автомобилей, в отношении которых Минпромторг ранее предоставил субсидию производителям газомоторной техники.

"Для обеих программ действует следующее требование: автомобили с двигателем внутреннего сгорания должны набирать 1,5 тыс. локализационных баллов согласно постановлению правительства РФ от 11 октября 2001 N719, а электромобили должны быть произведены в России в рамках специального инвестиционного контракта", - отмечает Минпромторг.

Программы господдержки спроса в автопроме, включая льготное кредитование и лизинг, в настоящее время приостановлены. Мантуров в начале месяцев говорил журналистам, что возобновлять их до конца этого года не планируется.

"На следующий год у нас в целом на поддержку спроса по автопрому (заложено - ИФ) около 10 млрд руб., это включая лизинг. Поэтому у нас всегда есть возможность маневра, и мы будем принимать решение к концу (этого - ИФ) года, как и с какого момента стартовать поддержку", - говорил Мантуров, отмечая, что из общей планируемой суммы господдержки на автокредиты и лизинг придется "примерно 50 на 50".

Минпромторг РФ

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