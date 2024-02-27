Легкий коммерческий транспорт исключили из программы льготного автолизинга

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Легкий коммерческий автотранспорт исключен из программы льготного лизинга в автопроме, господдержка спроса по линии которой сосредоточилась на пассажирских версиях автомобилей.

Такие изменения в работе лизинговой программы подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга. В министерстве отмечают, что программа сейчас "сфокусирована на приоритетных категориях колесных транспортных средств, определенных стратегией развития автомобильной промышленности до 2030 года".

"При этом Минпромторг РФ будет регулярно отслеживать ситуацию на рынке, чтобы при необходимости вносить изменения в программу льготного автомобильного лизинга", - добавили в ведомстве.

Под действие программы сегодня подпадают седельные тягачи российского производства ("КАМАЗ" - ИФ), все категории общественного транспорта, все электромобили российских производителей и автобеспилотники.

Пассажирские LCV "Газель Next" и Sollers Atlant основных российских производителей коммерческого транспорта ("ГАЗа" и "Соллерса" - ИФ) также участвуют в программе и могут реализовываться со скидкой, субсидируемой за счет средств федерального бюджета.

Субсидированные продажи легковых автомобилей, более не подпадающих под действие программы льготного лизинга, как отмечают в Минпромторге, осуществляются в основном в рамках программы льготного автокредитования, так как основными покупателями там являются физические лица.

Как пишет "Коммерсантъ", после внесения корректировок из-под действия автолизинговой программы были исключены все грузовые версии LCV "ГАЗа" и "Соллерса", а также вся линейка Haval и китайских моделей "Автотора" (BAIC, Kaiyi, SWM). При этом последние были внесены в список допущенных к господдержке моделей менее месяца назад.

Источники газеты говорят, что изменения приняты, чтобы растянуть имеющийся объем бюджетных средств на более длительный срок. Один из них полагает, что средств не хватало на исполнение поручений по обновлению парков автобусов и росту продаж электротранспорта, поэтому финансирование сконцентрировали на этих сегментах.

Бюджет льготного автолизинга в 2024 году - 2 млрд рублей. Такая же сумма была выделена год назад, но летом 2023 года бюджет был увеличен на 7,8 млрд рублей после повышения утильсбора.

Рынок легкого коммерческого транспорта восстанавливается медленнее остальных сегментов. По данным "Автостата", продажи LCV в 2023 году выросли на 20%, до 90,4 тысячи штук, хотя до кризиса, в 2021 году, рынок составлял рекордные 144 тысячи машин. По прогнозу агентства, в 2024 году российский рынок LCV в базовом сценарии вырастет на 22%, до 110 тысяч штук, в пессимистичном сценарии - на 8%, до 98 тысяч, в оптимистичном - на 33%, до 120 тысяч штук.