Azur Air запустит прямые рейсы из Владивостока в Египет и ОАЭ

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпании Azur Air в октябре начнёт выполнять рейсы из Владивостока в Объединенные Арабские Эмираты и Египет, сообщила во вторник пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток".

Полёты будут выполняться на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада, а также в самый крупный город ОАЭ Дубай без пересадок. В настоящее время рейсов из Владивостока по данным направлениям нет.

Маршрутная сеть аэропорта Владивостока насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. Гавань может принимать любые типы воздушных судов.

Находящееся под управлением ООО "Аэродинамика" АО "Международный аэропорт Сочи" владеет 62% акций АО "Международный аэропорт Владивосток".