Еще шесть авиакомпаний РФ получили допуски к рейсам на курорты Египта

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Шесть российских авиакомпаний получили допуски Росавиации к регулярным рейсам из регионов РФ в курортные города Египта, следует из приказа Росавиации по итогам очередного заседания межведомственной комиссии при Минтрансе.

Совершать полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх смогут Royal Flight, iFly, "Ямал", "Азимут", Red Wings и NordStar.

Ранее допуски на рейсы по этим направлениям получили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, Nordwind и AZUR air.

РФ с 9 августа разрешила возобновить регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. Право выполнять их с частотой пять раз в неделю получила только "Россия", что вызвало недовольство других участников рынка.

С 27 августа по решению правительственного оперштаба число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет увеличено до 15 в неделю. Кроме того, по одному рейсу в неделю на оба курорта Египта можно будет выполнять из регионов.