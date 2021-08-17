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Еще шесть авиакомпаний РФ получили допуски к рейсам на курорты Египта

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Шесть российских авиакомпаний получили допуски Росавиации к регулярным рейсам из регионов РФ в курортные города Египта, следует из приказа Росавиации по итогам очередного заседания межведомственной комиссии при Минтрансе.

Совершать полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх смогут Royal Flight, iFly, "Ямал", "Азимут", Red Wings и NordStar.

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Ранее допуски на рейсы по этим направлениям получили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, Nordwind и AZUR air.

РФ с 9 августа разрешила возобновить регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. Право выполнять их с частотой пять раз в неделю получила только "Россия", что вызвало недовольство других участников рынка.

С 27 августа по решению правительственного оперштаба число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет увеличено до 15 в неделю. Кроме того, по одному рейсу в неделю на оба курорта Египта можно будет выполнять из регионов.

Росавиация Египет

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