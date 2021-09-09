S7 и "Россия" запланировали рейсы на курорты Египта из регионов РФ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпании S7 и "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") запланировали запуск регулярных рейсов на курорты Египта из регионов РФ.

"Россия" с 10 сентября начнет летать в Хургаду из Нижнего Новгорода и Перми, с 11 сентября - из Новосибирска, Ростова-на-Дону, с 13 сентября - из Тюмени. С 12 сентября начнутся полеты в Шарм-эль-Шейх из Нижнего Новгорода и Челябинска, с 14 сентября - из Краснодара и Минеральных Вод, с 18 сентября - из Новосибирска. Все рейсы будут выполняться раз в неделю.

S7 в ноябре запустит регулярные рейсы на курорты Египта из Самары, Екатеринбурга, Уфы и Казани. Из Самары в Шарм-эль-Шейх полеты будут выполняться с 1 ноября, в Хургаду - с 4 ноября, из Екатеринбурга - со 2 и 5 ноября соответственно, из Уфы - с 3 и 6 ноября соответственно, из Казани - со 2 и 5 ноября соответственно. По всем направлениям рейсы будут также раз в неделю.

"Россия" уже летает в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы: рейсы открылись в августе. S7 планирует начать полеты из столицы в октябре.

РФ с 9 августа разрешила возобновить регулярные рейсы на курорты Египта, которые были под запретом почти шесть лет после взрыва над Синаем российского самолета.

Ранее "Аэрофлот" открыл продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта. Эти рейсы будут выполняться ежедневно с 1 октября.