За сутки в РФ зафиксировано более 19,1 тыс. новых случаев COVID-19

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Еще 19 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа зафиксировано в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

Вторые сутки подряд в РФ наблюдается относительное снижение числа новых выявлений коронавируса после роста, отмечавшегося на прошлой неделе. Значения вторника на 565 новых случаев меньше, чем накануне в понедельник, когда сообщалось о 19 744 новых заболевших.

В стране умерли за сутки 812 пациентов, это максимальное значение для сентября, и одно из самых больших за всю пандемию. Рекордное число летальных исходов - 820 - было зафиксировано 26 августа.

Больше всего скончавшихся в Москве - 52, в Санкт-Петербурге - 42, в Свердловской области - 37.

Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 199 808.

Поправились и выписаны 6,526 млн пациентов за все время, за сутки - 15 437.

Новые эпизоды регистрировались в 85 субъектах РФ. В Москве выявлено 1 926 заражений, накануне было 2 469 случаев COVID-19. В Московской области - 1 101 новый заболевший, в Петербурге - 1 060.

Всего в России за весь период зарегистрирован 7 млн 313 851 случай коронавирусной инфекции.