Поиск
Хроника последних дней СССР

Суточный COVID-прирост в Москве впервые с середины сентября составил менее 2 тыс. случаев

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Около 1,9 тыс. случаев заболевания COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, впервые с середины сентября этот показатель опустился до уровня менее 2 тысяч, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По информации оперштаба, в Москве за последние 24 часа обнаружили 1 926 пациентов с коронавирусом. Накануне сообщалось о выявлении 2 469 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в городе сократилась на 543 случая или почти на 22%.

За сутки в столице скончались 52 пациента с коронавирусом. Всего пандемия унесла жизни 28 447 москвичей.

Выздоровели от заболевания и выписались за последние 24 часа 1,3 тыс. жителей столицы. Общее число пациентов, победивших коронавирус, в городе достигло 1 475 997.

Накануне сообщалось о 48 умерших и 1 223 выписанных.

Общее число случаев COVID-19 в Москве на 21 сентября составило 1 606 175.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

13 августа мэр сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций Собянин заявил о смягчении коронавирусных ограничений.

30 августа мэр сообщил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений.

Со второй декады сентября суточная заболеваемость коронавирусом в Москве начала расти.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

14
В Индонезии открылись кинотеатры16 сентября. На Национальной аллее в Вашингтоне установили около 600 тысяч белых флагов в рамках публичной арт-инсталляции, посвященной жертвам COVID-19 в США.13 сентября. В Германии началась общегосударственная неделя вакцинации от COVID-19. На фото: витрина парикмахерской во Франкфурте.9 сентября. В Катманду в условиях пандемии коронавируса COVID-19 отметили индуистский фестиваль Тидж.8 сентября. В Китае было зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19. Таким образом, число подтвержденных заболевших достигло 95083, а число погибших осталось неизменным - 4636.7 сентября. В Нью-Йорке из-за пандемии COVID-19 отменили масштабное празднование фестиваля культуры Вест-Индии.6 сентября. Непальские кинотеатры готовятся к открытию.4 сентября. В чилийском Сантьяго прошло празднование Национального дня цирка. Из-за пандемии коронавируса цирки оказалось в тяжелом положении.3 сентября. В китайском Чжучжоу проводят дезинфекцию в туристических местах. 2 сентября. В Германии началась пятидневная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта. Профсоюз требует повышения тарифных ставок на 3,2% и единовременную премию в 600 евро каждому сотруднику на фоне пандемии коронавируса.2 сентября. Филиппинские медицинские работники провели акцию протеста перед зданием Департамента здравоохранения Манилы.2 сентября. В Сиднее проходят одиночные пикеты против локдауна из-за COVID-19.1 сентября. Власти Индии дали зеленый свет частичному открытию школ.1 сентября. Первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech получили жители Бангкока.
В Индонезии открылись кинотеатры
Хроника 09 января 2020 года – 21 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

В Москве ночью загорелся электробус

В Москве ночью загорелся электробус

Свыше 35% месячной нормы осадков выпало в Москве за полтора дня

"Единая Россия" победила в Москве на выборах в Госдуму с почти 37% голосов

"Единая Россия" победила в Москве на выборах в Госдуму с почти 37% голосов

Власти Москвы объяснили задержку с подсчетом результатов онлайн-голосования

Власти Москвы отказались согласовать акции КПРФ 20, 21 и 25 сентября

КПРФ подала заявки на проведение массовых акций в Москве

КПРФ подала заявки на проведение массовых акций в Москве

Дождь и порывистый ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы

Сервис "оплаты лицом" запустили на всех линиях метро Москвы

Сервис "оплаты лицом" запустили на всех линиях метро Москвы

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве

В Москве закрылись избирательные участки

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');