Суточный COVID-прирост в Москве впервые с середины сентября составил менее 2 тыс. случаев

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Около 1,9 тыс. случаев заболевания COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, впервые с середины сентября этот показатель опустился до уровня менее 2 тысяч, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По информации оперштаба, в Москве за последние 24 часа обнаружили 1 926 пациентов с коронавирусом. Накануне сообщалось о выявлении 2 469 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в городе сократилась на 543 случая или почти на 22%.

За сутки в столице скончались 52 пациента с коронавирусом. Всего пандемия унесла жизни 28 447 москвичей.

Выздоровели от заболевания и выписались за последние 24 часа 1,3 тыс. жителей столицы. Общее число пациентов, победивших коронавирус, в городе достигло 1 475 997.

Накануне сообщалось о 48 умерших и 1 223 выписанных.

Общее число случаев COVID-19 в Москве на 21 сентября составило 1 606 175.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

13 августа мэр сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций Собянин заявил о смягчении коронавирусных ограничений.

30 августа мэр сообщил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений.

Со второй декады сентября суточная заболеваемость коронавирусом в Москве начала расти.