Сеть "Светофор" заняла первое место в ритейле по приросту новых площадей

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Первое полугодие 2021 года стало рекордным за последние почти десять лет по приросту торговых площадей в российском FMCG-ритейле. Лидером роста стала сеть дискаунтеров "Светофор", показали данные аналитической компании InfoLine.

В январе-июне 2021 года было открыто 1,139 млн кв. м торговых площадей в сегменте FMCG, сказал гендиректор InfoLine Иван Федяков на "Форуме лидеров продовольственного рынка" в рамках выставки World Food в Москве. Он отметил, что частично прирост проявился на фоне провала 2020 года, когда открыли 321 тыс. кв. м новых площадей и часть открытий перенесли на 2021 год.

В первом полугодии 2019 года прирост составлял 880 тыс. кв. м, за тот же период в 2018 году - 717 тыс. кв. м, в 2017 году - 949 тыс. кв. м, в 2016 году - 887 тыс. кв. м, в 2015 году - 1,066 млн кв. м, в 2014 году - 709 тыс. кв. м, в 2013 году - 578 тыс. кв. м.

Лидером по приросту новых площадей стала сеть "жестких" дискаунтеров "Светофор", которая в январе-июне 2021 года добавила 526 тыс. кв. м, открыв больше 800 магазинов, отметил Федяков. Результат сети он назвал феноменальным.

По его словам, "Светофор" разрушил гегемонию X5 Group и "Магнита", которые в последние годы делили первое место в этом рейтинге. По итогам первого полугодия 2021 года Х5 второй по приросту площадей, "Магнит" - третий. За ними следуют сеть дискаунтеров "Доброцен" и сеть магазинов фиксированных цен Fix Price, "которая также может быть отнесена к дискаунтерам".

В целом на конец июня в России насчитывалось 4057 дискаунтеров против 3197 на конец 2020 года. Их торговая площадь за это время выросла до 2,854 млн кв. м с 2,217 млн кв. м.

В 2020 году дискаунтеры открыли Х5 (сеть "Чижик") и "Магнит" ("Моя цена"), в 2021 году - "Лента" (365).