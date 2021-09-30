Х5 откроет еще 3000 дискаунтеров, несмотря на "каннибализацию"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - X5 Retail Group планирует за три года открыть около 3 тысяч новых "жестких" дискаунтеров "Чижик", а со следующего года начать строительство логистической системы для нового формата, сообщили топ-менеджеры сети.

Это будет делаться вопреки каннибализации трафика - оттока покупателей из других магазинов ритейлера. Эффект каннибализации есть, но задача Х5 - привлечь покупателей, у которых есть запрос на покупки в дискаунтерах, заявил CEO ритейлера Игорь Шехтерман на конференции Х5 для поставщиков.

"Каннибализация есть и будет всегда. Наша основная задача, когда мы открываем "Чижики", - чтобы максимальное количество покупателей, которые хотят воспользоваться сегментом хард-дискаунтера, приходило к нам. Соответственно, если не будут открываться "Чижики", будут открываться другие конкуренты в сегменте хард-дискаунтера, все равно покупатели будут уходить, в том числе из определенных наших сетей. Поэтому наша задача - чтобы максимальное количество покупателей попадало в периметр группы Х5. Мы понимаем, что каннибализация есть, но относимся к ней нормально", - сказал он.

Пока значительного оттока покупателей из "Пятерочек" после открытия рядом дискаунтеров не наблюдается, сказал гендиректор сети магазинов "у дома" Сергей Гончаров, упомянув несколько случаев пересечения "Пятерочки" с "Чижиком".

"Есть гипотеза - ее, конечно, нужно будет протестировать, выборка пока небольшая, - что переток (покупателей - ИФ) идет не из "Пятерочки", а из традиционной торговли и из других сетей", - отметил он.

"Мы понимаем, что в рамках X5 Group создание сети в 100-200-300 и даже 500 магазинов с точки зрения масштабности нисколько не материально. Поэтому задача - найти нишу, которая может быть достаточно большой, может быть сопоставима с существующими бизнесами внутри Х5. И мы пришли к выводу, что такая ниша, быстро зарождающаяся - это "жесткие" дискаунтеры, - заявил гендиректор сети дискаунтеров "Чижик" Илья Якубсон. - Мы считаем, что через 10 лет ниша "жестких" дискаунтеров в России должна иметь примерно те же самые параметры, как в Европе. А это 20-25% рынка. Это огромный рынок, который только начал появляться. На сегодняшний день, по разным оценкам, от 4% до 6% приходится на "жесткие" дискаунтеры. Поэтому потенциал данного сегмента рынка, действительно, огромный".

Сейчас в сети 29 "Чижиков" в Москве и ближайших городах. До конца года число точек в ней должно увеличиться до 70. По словам Якубсона, в начале октября первый "Чижик" откроется во Владимире.

У сети будет собственная логистическая система, которую начнут создавать с начала 2022 года, сказал глава сети.

Х5 открыла первые дискаунтеры "Чижик" осенью прошлого года. Торговая площадь дискаунтеров составляет 250-300 кв.м., ассортимент - 750-800 SKU. Магазины работают по принципу every day low price без скидок и промо. Целевая доля собственных торговых марок (СТМ) в ассортименте "Чижика" составляет более 75% (запуская формат, Х5 планировала эту долю на уровне 60%).

Сейчас СТМ в "Чижике" составляет 20%. "Я думаю, что в декабре мы перейдем через черту 40% и до конца следующего года мы как раз должны выполнить плюс-минус те обязательства по созданию всего портфеля частных марок, то есть 75% от общего ассортимента", - сообщил Якубсон и назвал целью сети - сделать собственные бренды лидерами рынка.

Предполагается, что цены в "Чижике" будут на 20-30% ниже цен на брендированные товары и на 10-15% ниже, чем стоимость СТМ у конкурентов.

Для "Чижика" Х5 разработала 24 бренда, 20 из них уже появились в продаже.

В целом цель ритейлера - изменить восприятие формата дискаунтеров за счет качества товаров и сервиса, заявил Якубсон. "Мы все привыкли, живя в России, что дискаунтеры чаще всего ассоциируются с чем-то некачественным, грязным, плохо управляемым, с низкими стандартами инфраструктуры и так далее. Наша цель - изменить восприятие дискаунтеров в нашей стране", - сказал он.

Как полагают аналитики "ВТБ Капитала", формат дискаунтеров приобретает привлекательность из-за низких цен, значение которых возросло в условиях стагнации реальных доходов населения. Пока что единственным крупным игроком на рынке жестких дискаунтеров является "Светофор" (2,465 тыс. магазинов площадью 1,8 млн кв. м на конец августа). "В остальном сегмент является разрозненным, и планы X5 мы расцениваем как логичную попытку занять перспективную нишу", - отмечалось в обзоре "ВТБ Капитала".

"Магнит" начал открывать дискаунтеры "Моя цена" летом прошлого года. К концу сентября сеть объединяла более ста магазинов. Планы по экспансии на ближайшие годы "Магнит" не раскрывал, но оценивал потенциал формата дискаунтеров в сотни магазинов в год.