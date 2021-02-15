Fix Price рассказал инвесторам про экономный ритейл. Обобщение

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price, управляющий сетью магазинов фиксированных цен, официально анонсировал планы IPO на Лондонской фондовой бирже. Вторичный листинг планируется на "Московской бирже", говорится в сообщении компании.

Структура сделки предусматривает продажу GDR на акции Fix Price нынешними акционерами компании - Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети), Samonico Holdings Ltd (структура Marathon Group Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group).

Также Luncor продаст определенное количество GDR в интересах отдельных топ-менеджеров компании и "других миноритарных акционеров", чтобы дать им возможность монетизировать часть своих пакетов. Основатели компании сохранят "существенную" долю в ней после IPO.

Организаторами назначены BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".

"Решение о предварительном намерении провести международное IPO свидетельствует о том, что наша компания достигла впечатляющих масштабов, и о нашей твердой уверенности в продолжении динамичного роста бизнеса", - сказал гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов, процитированный в сообщении ритейлера.

Кто владеет

Fix Price - крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен. Компанию основали Ломакин и Хачатрян в 2007 году. Головная структура ритейлера - Fix Price Group Ltd, зарегистрированная на BVI.

Основатели ритейлера владеют по 41,7% его акций: Хачатрян через Luncor Overseas S.A (41,6%), Ломакин - через LF Group DMCC (15,05%) и SBP Foundation (26,5%) и совместно 0,2% акций через Eristelon Holdings, сообщается в проспекте к IPO Fix Price.

Goldman Sachs Group через GLQ International Holdings Ltd принадлежит 4% акций. Топ-менеджеры Fix Price владеют 2,3% (самый большой пакет - 1,5% - у гендиректора сети Кирсанова).

Структура Marathon Group - Samonico Holdings (ее бенефициарами названы Винокуров, Максим Остапчук, Наталья Соложенцева и Сергей Захаров) - владеет 9,9% акций. Захаров - сооснователь Marathon Group. Информация о Соложенцевой и Остапчуке как о бенефициарах каких-либо структур группы до сих пор не раскрывалась. Соложенцева в прошлом была вице-президентом ВТБ и главой наблюдательного совета кипрского Russian Commercial Bank (RCB), а Остапчук - главой московского представительства RCB.

ВТБ владеет 46,3% акций RCB, в котором размещены средства Fix Price в размере 14,2 млрд рублей, по данным на конец года (10,4 млрд рублей - в банке LGT, принадлежащем правящей династии Лихтенштейна; в российских банках - Сбербанке и ВТБ - ритейлер хранил 128 млн и 172 млн рублей соответственно).

Marathon Group ранее в числе акционеров ритейлера не упоминалась.

Ее структура купила 9,9% акций Fix Price в 2019 году, продавцами выступили группа ВТБ и основатели сети, сообщается в проспекте (ВТБ владел 6,9% акций, которые он приобрел в 2016 году у основателей ритейлера).

У ВТБ и Marathon Group есть опыт совместных инвестиций в ритейле. В марте 2018 года группа ВТБ купила 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого и затем продала часть своего пакета (11,8%) Marathon Group. Затем структура Винокурова получила 1,5% акций "Магнита" в качестве оплаты за фармдистрибьютора "СИА Групп", который Marathon продала ритейлеру примерно через полгода после того, как стала его акционером. В 2020 году структуры Винокурова в результате нескольких внебиржевых сделок приобрели еще около 3,3% акций "Магнита". В результате доля Marathon составила 16,8% - немногим меньше, чем у ВТБ.

Предполагается, что в совет директоров Fix Price войдут менеджеры с опытом работы в "Магните": это бывший финансовый директор KPMG в России и СНГ Грегор Моват и Алексей Махнев из ВТБ и "ВТБ Капитала", которые входят в совет директоров продовольственного ритейлера (при этом Махнев с 2016 года является членом набсовета Fix Price - в тот год ВТБ появился среди акционеров ритейлера).

Привлечь "охотников за сокровищами"

Первый магазин Fix Price был открыт в 2007 году в Москве. Компания стала пионером рынка фиксированных цен в России, и ее цель заключалась в создании самого крупного ритейлера в этом перспективном сегменте, сказал Кирсанов.

В настоящее время Fix Price объединяет более 4,2 тыс. магазинов (средней торговой площадью 210 кв. м). Кроме РФ сеть представлена в странах ближнего зарубежья (Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Латвии и Грузии). Компания также использует модель развития по франшизе, чтобы протестировать удаленные или не приоритетные регионы (на конец года доля франчайзинговых магазинов составляла 12,6% от их общего количества: 425 из 4,167 тыс.).

Ассортимент магазинов Fix Price состоит в среднем из 1,8 тыс. товарных наименований примерно в 20 категориях (товары для дома, косметика и гигиена, канцелярские товары и книги, одежда, игрушки, бытовая химия, а также продукты питания длительного хранения и напитки и др.). Ритейлер работает по принципу "низкие цены каждый день" и продает товары по нескольким фиксированным ценам (всего ценовых категорий семь - от 50 рублей до 249 рублей). По данным на конец декабря, стоимость около 80% товаров в ассортименте составляла менее 100 рублей.

Стратегия компании в отношении ассортимента основана на постоянном обновлении предложения. Каждую неделю Fix Price вводит в ассортимент примерно 40-60 новых товаров, многие из которых являются сезонными; примерно 60% товарных позиций в ассортименте обновляются до шести раз за год. Это мотивирует покупателей возвращаться в магазины Fix Price в поисках чего-то нового и интересного - таких покупателей ритейлер называет "охотниками за сокровищами".

Экономный ритейл

"Компания уверена, что ей удалось проложить путь для концепции экономного ритейла в России и масштабировать ее, что дало ей преимущество первого хода: благодаря этому сейчас Fix Price работает на рынке, выйти на который новым конкурентам затруднительно", - заявил ритейлер.

По данным обзора Oliver Wyman, на который ссылается Fix Price, в 2019 году доля компании на рынке товаров по фиксированным низким ценам (variety value retail) в России составила 93%. Кроме того, Fix Price имеет наибольшее количество магазинов среди всех таких сетей. У ближайшего профильного конкурента - Home Market - менее 5% рынка: его выручка в 2019 году составляла 2,4 млрд рублей против 142,6 млрд рублей у Fix Price, говорится в обзоре. Объем рынка составлял 153,7 млрд рублей в 2019 году.

Потенциал российского сегмента variety value позволяет вместить 11,7 тыс. магазинов такого формата (с учетом уже работающих магазинов Fix Price). В соседних с РФ странах есть пространство для 3,8 тыс. магазинов, сообщил ритейлер в своем проспекте.

В отсутствие крупных профильных игроков конкурентами Fix Price являются продовольственные ритейлеры. Участники исследования Vector market research среди основных конкурентов Fix Price называли магазины "Галамарт" (21%), гипермаркеты "Ашан" (10%), дискаунтеры "Светофор" (10%) и магазины "у дома" "Пятерочка" (8% респондентов). Основным критерием выбора магазинов Fix Price для покупателей стали низкие цены (56%).

Крупные ритейлеры также уловили тренд на экономию. X5 Retail Group (ей принадлежит сеть "Пятерочка") и "Магнит" в прошлом году запустили "жесткие" дискаунтеры. "Лента" открыла первые тестовые дискаунтеры в этом году. "Светофор", который работает в этом сегменте, был одним из лидеров российского ритейла по темпам роста (оценок за 2020 год еще нет). Ритейлер "О`Кей", который открывает дискаунтеры "Да!" с 2015 года, заявил, что этот формат станет главным драйвером роста продаж группы в ближайшие годы.

Рынок товаров по фиксированным низким ценам, на котором работает Fix Price, - один из наиболее быстрорастущих сегментов российского ритейла. Ожидается, что к 2027 году этот рынок может вырасти втрое c совокупными темпами годового роста в период 2019-2027 гг. на уровне 16,9%. Хотя за последние пять лет рынок уже вырос более чем в два раза, он по-прежнему отличается низкой базой по сравнению с другими странами, что свидетельствует о существенном потенциале для дальнейшего роста, полагает ритейлер.

Компания считает, что по росту выручки, доходности и рентабельности инвестированного капитала (ROIC) она опережает публично торгуемые сети магазинов низких фиксированных цен (Dollar General, Dollar Tree, Five Below, Ollie's, Grocery Outlet, Dollarama, B&M и Dino).

"Мы убеждены, что Fix Price является самым быстрорастущим ритейлером в мире по сравнению с публичными игроками, развивающими сети магазинов с фиксированными низкими ценами, благодаря высокой устойчивости бизнес-модели нашей компании. И в нынешних условиях мы по-прежнему демонстрируем стабильные результаты: IV квартал 2020 года стал шестнадцатым подряд с двузначными темпами роста сопоставимых продаж", - заявил Кирсанов.

Пока лучше конкурентов

По итогам 2020 года продажи сопоставимых магазинов сети (LfL) выросли на 15,8% за счет роста среднего чека на 17,8%, который был частично нивелирован снижением покупательского трафика на 1,7% (в 2019 году рост LfL-выручки составлял 15,4%, в 2018 году - 18,6%).

Выручка Fix Price в 2020 году (по МСФО 16) увеличилась на 33%, до 190,059 млрд рублей. Росту показателя способствовало как увеличение LfL-продаж, так и активное расширение сети магазинов, несмотря на COVID-19, отметил ритейлер. В 2020 году сеть приросла на 655 магазинов (net; с учетом собственных и франчайзинговых точек), что стало рекордным показателем (в 2019 году было открыто 571 магазинов).

Валовая прибыль Fix Price в 2020 году увеличилась на 33,8%, до 61,515 млрд рублей. Валовая маржа повысилась до 32,4% с 32,2% годом ранее. EBITDA выросла на 35,5%, до 36,788 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 19,4% против 19% годом ранее. Чистая прибыль компании увеличилась на 33,4%, до 17,575 млрд рублей.

"На политику ценообразования Fix Price благоприятно влияет структурный сдвиг в поведении потребителей по всему миру в сторону экономного ритейла: мы уверены, что это позволяет компании работать эффективно независимо от макроэкономической конъюнктуры, в частности - в условиях пандемии COVID-19", - отметил ритейлер.

Темпы роста продаж сети оказались выше, чем у публичных российских ритейлеров. Так, Х5 по итогам прошлого года нарастила продажи на 14,3% (до 1,97 трлн рублей), "Магнит" - на 13,5% (до 1,55 трлн рублей). Сопоставимые продажи Х5 увеличились на 5,5%, "Магнита" - на 7,4%.

"Детский мир" в 2020 году увеличил выручку на 11% (до 142,9 млрд рублей), LfL-продажи - на 3,9%.

В части рентабельности Fix Price также превосходит своих публичных конкурентов: EBITDA margin ритейлера по итогам 2020 года по стандарту IAS-17 составила 15,1% (13,8% в 2019 году). Рентабельность "Магнита" за 2020 год составила 7%. Х5 и "Детский мир" еще не опубликовали финансовые результаты. По итогам девяти месяцев прошлого года EBITDA margin Х5 составляла 8% (по итогам 2019 года - 7,1%). Рентабельность "Детского мира" по итогам января-сентября составила 10,8% (за 2019 год - 10,7%).

Однако в ближайшие годы Fix Price ждет замедления роста: по оценке компании, рост ее LfL-выручки в 2021-2022 годах будет находиться в районе 10%.

Офлайн лучше?

В рамках IPO Fix Price может быть оценен более чем в $6 млрд, а объем размещения, которое запланировано на март, может превысить $1 млрд, писала Financial Times со ссылкой на источники. В результате IPO Fix Price может стать крупнейшей на LSE сделкой для российских компаний с 2017 года, отмечало издание.

Последним IPO российского ритейлера в Лондоне стало размещение "Ленты", которое состоялось в феврале 2014 года - непосредственно перед ухудшением конъюнктуры рынка из-за украинского кризиса. Объем IPO составил $952 млн.

С тех пор в секторе традиционного ритейла появился только один новый российский эмитент: "Детский мир" провел первичное размещение акций на "Московской бирже" в 2017 году.

В конце 2020 года онлайн-ритейлер Ozon провел IPO на NASDAQ и Московской бирже. Компания разместила ADS по $30 за бумагу - выше изначального ценового диапазона ($22,5-27,5). Базовый объем IPO составил $990 млн, с учетом опциона андеррайтерам и частного размещения в пользу основных акционеров Ozon привлек $1,2 млрд.

На фоне успешного IPO онлайн-ритейлера Х5 заявила, что рассматривает spin off своих цифровых бизнесов (прежде всего, онлайн- маркетплейса "Перекресток впрок") с перспективой их дальнейшего IPO или частного размещения.

Оценки Fix Price относительно перспектив развития онлайн-бизнеса оказались достаточно сдержанными. Компания полагает, что проникновение онлайна в сегменте магазинов фиксированных цен исторически низкое: средний чек, размер корзины и количество SKU здесь значительно ниже, чем в других сегментах ритейла.

Однако экспансия онлайна может начаться и в сегменте фиксированных цен в ответ на меняющиеся предпочтения потребителей, не исключает ритейлер. Fix Price задолго до пандемии COVID-19 - в 2018 году - запустил сервис click & collect. Ритейлер полагает, что от интернет-магазинов его выгодно отличает наличие товара, возможность проверить товар перед покупкой, а также более низкие цены и отсутствие платы за доставку. Средняя стоимость ассортимента на Wildberries составляет 1,103 тыс. рублей, на Ozon - 454 рубля против 88 рублей у Fix Price, говорится в проспекте ритейлера. Доля ассортимента Wildberries по цене ниже 200 рублей составляет 15% (без учета одежды и обуви), Ozon - 49%.