Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:24Заразились
на 15.02В России 4 086 090+14 207В мире 108 814 252+277 370

Fix Price рассказал инвесторам про экономный ритейл. Обобщение

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price, управляющий сетью магазинов фиксированных цен, официально анонсировал планы IPO на Лондонской фондовой бирже. Вторичный листинг планируется на "Московской бирже", говорится в сообщении компании.

Структура сделки предусматривает продажу GDR на акции Fix Price нынешними акционерами компании - Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети), Samonico Holdings Ltd (структура Marathon Group Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group).

Также Luncor продаст определенное количество GDR в интересах отдельных топ-менеджеров компании и "других миноритарных акционеров", чтобы дать им возможность монетизировать часть своих пакетов. Основатели компании сохранят "существенную" долю в ней после IPO.

Организаторами назначены BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".

"Решение о предварительном намерении провести международное IPO свидетельствует о том, что наша компания достигла впечатляющих масштабов, и о нашей твердой уверенности в продолжении динамичного роста бизнеса", - сказал гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов, процитированный в сообщении ритейлера.

Кто владеет

Fix Price - крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен. Компанию основали Ломакин и Хачатрян в 2007 году. Головная структура ритейлера - Fix Price Group Ltd, зарегистрированная на BVI.

Основатели ритейлера владеют по 41,7% его акций: Хачатрян через Luncor Overseas S.A (41,6%), Ломакин - через LF Group DMCC (15,05%) и SBP Foundation (26,5%) и совместно 0,2% акций через Eristelon Holdings, сообщается в проспекте к IPO Fix Price.

Goldman Sachs Group через GLQ International Holdings Ltd принадлежит 4% акций. Топ-менеджеры Fix Price владеют 2,3% (самый большой пакет - 1,5% - у гендиректора сети Кирсанова).

Структура Marathon Group - Samonico Holdings (ее бенефициарами названы Винокуров, Максим Остапчук, Наталья Соложенцева и Сергей Захаров) - владеет 9,9% акций. Захаров - сооснователь Marathon Group. Информация о Соложенцевой и Остапчуке как о бенефициарах каких-либо структур группы до сих пор не раскрывалась. Соложенцева в прошлом была вице-президентом ВТБ и главой наблюдательного совета кипрского Russian Commercial Bank (RCB), а Остапчук - главой московского представительства RCB.

ВТБ владеет 46,3% акций RCB, в котором размещены средства Fix Price в размере 14,2 млрд рублей, по данным на конец года (10,4 млрд рублей - в банке LGT, принадлежащем правящей династии Лихтенштейна; в российских банках - Сбербанке и ВТБ - ритейлер хранил 128 млн и 172 млн рублей соответственно).

Marathon Group ранее в числе акционеров ритейлера не упоминалась.

Ее структура купила 9,9% акций Fix Price в 2019 году, продавцами выступили группа ВТБ и основатели сети, сообщается в проспекте (ВТБ владел 6,9% акций, которые он приобрел в 2016 году у основателей ритейлера).

У ВТБ и Marathon Group есть опыт совместных инвестиций в ритейле. В марте 2018 года группа ВТБ купила 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого и затем продала часть своего пакета (11,8%) Marathon Group. Затем структура Винокурова получила 1,5% акций "Магнита" в качестве оплаты за фармдистрибьютора "СИА Групп", который Marathon продала ритейлеру примерно через полгода после того, как стала его акционером. В 2020 году структуры Винокурова в результате нескольких внебиржевых сделок приобрели еще около 3,3% акций "Магнита". В результате доля Marathon составила 16,8% - немногим меньше, чем у ВТБ.

Предполагается, что в совет директоров Fix Price войдут менеджеры с опытом работы в "Магните": это бывший финансовый директор KPMG в России и СНГ Грегор Моват и Алексей Махнев из ВТБ и "ВТБ Капитала", которые входят в совет директоров продовольственного ритейлера (при этом Махнев с 2016 года является членом набсовета Fix Price - в тот год ВТБ появился среди акционеров ритейлера).

Привлечь "охотников за сокровищами"

Первый магазин Fix Price был открыт в 2007 году в Москве. Компания стала пионером рынка фиксированных цен в России, и ее цель заключалась в создании самого крупного ритейлера в этом перспективном сегменте, сказал Кирсанов.

В настоящее время Fix Price объединяет более 4,2 тыс. магазинов (средней торговой площадью 210 кв. м). Кроме РФ сеть представлена в странах ближнего зарубежья (Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Латвии и Грузии). Компания также использует модель развития по франшизе, чтобы протестировать удаленные или не приоритетные регионы (на конец года доля франчайзинговых магазинов составляла 12,6% от их общего количества: 425 из 4,167 тыс.).

Ассортимент магазинов Fix Price состоит в среднем из 1,8 тыс. товарных наименований примерно в 20 категориях (товары для дома, косметика и гигиена, канцелярские товары и книги, одежда, игрушки, бытовая химия, а также продукты питания длительного хранения и напитки и др.). Ритейлер работает по принципу "низкие цены каждый день" и продает товары по нескольким фиксированным ценам (всего ценовых категорий семь - от 50 рублей до 249 рублей). По данным на конец декабря, стоимость около 80% товаров в ассортименте составляла менее 100 рублей.

Стратегия компании в отношении ассортимента основана на постоянном обновлении предложения. Каждую неделю Fix Price вводит в ассортимент примерно 40-60 новых товаров, многие из которых являются сезонными; примерно 60% товарных позиций в ассортименте обновляются до шести раз за год. Это мотивирует покупателей возвращаться в магазины Fix Price в поисках чего-то нового и интересного - таких покупателей ритейлер называет "охотниками за сокровищами".

Экономный ритейл

"Компания уверена, что ей удалось проложить путь для концепции экономного ритейла в России и масштабировать ее, что дало ей преимущество первого хода: благодаря этому сейчас Fix Price работает на рынке, выйти на который новым конкурентам затруднительно", - заявил ритейлер.

По данным обзора Oliver Wyman, на который ссылается Fix Price, в 2019 году доля компании на рынке товаров по фиксированным низким ценам (variety value retail) в России составила 93%. Кроме того, Fix Price имеет наибольшее количество магазинов среди всех таких сетей. У ближайшего профильного конкурента - Home Market - менее 5% рынка: его выручка в 2019 году составляла 2,4 млрд рублей против 142,6 млрд рублей у Fix Price, говорится в обзоре. Объем рынка составлял 153,7 млрд рублей в 2019 году.

Потенциал российского сегмента variety value позволяет вместить 11,7 тыс. магазинов такого формата (с учетом уже работающих магазинов Fix Price). В соседних с РФ странах есть пространство для 3,8 тыс. магазинов, сообщил ритейлер в своем проспекте.

В отсутствие крупных профильных игроков конкурентами Fix Price являются продовольственные ритейлеры. Участники исследования Vector market research среди основных конкурентов Fix Price называли магазины "Галамарт" (21%), гипермаркеты "Ашан" (10%), дискаунтеры "Светофор" (10%) и магазины "у дома" "Пятерочка" (8% респондентов). Основным критерием выбора магазинов Fix Price для покупателей стали низкие цены (56%).

Крупные ритейлеры также уловили тренд на экономию. X5 Retail Group (ей принадлежит сеть "Пятерочка") и "Магнит" в прошлом году запустили "жесткие" дискаунтеры. "Лента" открыла первые тестовые дискаунтеры в этом году. "Светофор", который работает в этом сегменте, был одним из лидеров российского ритейла по темпам роста (оценок за 2020 год еще нет). Ритейлер "О`Кей", который открывает дискаунтеры "Да!" с 2015 года, заявил, что этот формат станет главным драйвером роста продаж группы в ближайшие годы.

Рынок товаров по фиксированным низким ценам, на котором работает Fix Price, - один из наиболее быстрорастущих сегментов российского ритейла. Ожидается, что к 2027 году этот рынок может вырасти втрое c совокупными темпами годового роста в период 2019-2027 гг. на уровне 16,9%. Хотя за последние пять лет рынок уже вырос более чем в два раза, он по-прежнему отличается низкой базой по сравнению с другими странами, что свидетельствует о существенном потенциале для дальнейшего роста, полагает ритейлер.

Компания считает, что по росту выручки, доходности и рентабельности инвестированного капитала (ROIC) она опережает публично торгуемые сети магазинов низких фиксированных цен (Dollar General, Dollar Tree, Five Below, Ollie's, Grocery Outlet, Dollarama, B&M и Dino).

"Мы убеждены, что Fix Price является самым быстрорастущим ритейлером в мире по сравнению с публичными игроками, развивающими сети магазинов с фиксированными низкими ценами, благодаря высокой устойчивости бизнес-модели нашей компании. И в нынешних условиях мы по-прежнему демонстрируем стабильные результаты: IV квартал 2020 года стал шестнадцатым подряд с двузначными темпами роста сопоставимых продаж", - заявил Кирсанов.

Пока лучше конкурентов

По итогам 2020 года продажи сопоставимых магазинов сети (LfL) выросли на 15,8% за счет роста среднего чека на 17,8%, который был частично нивелирован снижением покупательского трафика на 1,7% (в 2019 году рост LfL-выручки составлял 15,4%, в 2018 году - 18,6%).

Выручка Fix Price в 2020 году (по МСФО 16) увеличилась на 33%, до 190,059 млрд рублей. Росту показателя способствовало как увеличение LfL-продаж, так и активное расширение сети магазинов, несмотря на COVID-19, отметил ритейлер. В 2020 году сеть приросла на 655 магазинов (net; с учетом собственных и франчайзинговых точек), что стало рекордным показателем (в 2019 году было открыто 571 магазинов).

Валовая прибыль Fix Price в 2020 году увеличилась на 33,8%, до 61,515 млрд рублей. Валовая маржа повысилась до 32,4% с 32,2% годом ранее. EBITDA выросла на 35,5%, до 36,788 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 19,4% против 19% годом ранее. Чистая прибыль компании увеличилась на 33,4%, до 17,575 млрд рублей.

"На политику ценообразования Fix Price благоприятно влияет структурный сдвиг в поведении потребителей по всему миру в сторону экономного ритейла: мы уверены, что это позволяет компании работать эффективно независимо от макроэкономической конъюнктуры, в частности - в условиях пандемии COVID-19", - отметил ритейлер.

Темпы роста продаж сети оказались выше, чем у публичных российских ритейлеров. Так, Х5 по итогам прошлого года нарастила продажи на 14,3% (до 1,97 трлн рублей), "Магнит" - на 13,5% (до 1,55 трлн рублей). Сопоставимые продажи Х5 увеличились на 5,5%, "Магнита" - на 7,4%.

"Детский мир" в 2020 году увеличил выручку на 11% (до 142,9 млрд рублей), LfL-продажи - на 3,9%.

В части рентабельности Fix Price также превосходит своих публичных конкурентов: EBITDA margin ритейлера по итогам 2020 года по стандарту IAS-17 составила 15,1% (13,8% в 2019 году). Рентабельность "Магнита" за 2020 год составила 7%. Х5 и "Детский мир" еще не опубликовали финансовые результаты. По итогам девяти месяцев прошлого года EBITDA margin Х5 составляла 8% (по итогам 2019 года - 7,1%). Рентабельность "Детского мира" по итогам января-сентября составила 10,8% (за 2019 год - 10,7%).

Однако в ближайшие годы Fix Price ждет замедления роста: по оценке компании, рост ее LfL-выручки в 2021-2022 годах будет находиться в районе 10%.

Офлайн лучше?

В рамках IPO Fix Price может быть оценен более чем в $6 млрд, а объем размещения, которое запланировано на март, может превысить $1 млрд, писала Financial Times со ссылкой на источники. В результате IPO Fix Price может стать крупнейшей на LSE сделкой для российских компаний с 2017 года, отмечало издание.

Последним IPO российского ритейлера в Лондоне стало размещение "Ленты", которое состоялось в феврале 2014 года - непосредственно перед ухудшением конъюнктуры рынка из-за украинского кризиса. Объем IPO составил $952 млн.

С тех пор в секторе традиционного ритейла появился только один новый российский эмитент: "Детский мир" провел первичное размещение акций на "Московской бирже" в 2017 году.

В конце 2020 года онлайн-ритейлер Ozon провел IPO на NASDAQ и Московской бирже. Компания разместила ADS по $30 за бумагу - выше изначального ценового диапазона ($22,5-27,5). Базовый объем IPO составил $990 млн, с учетом опциона андеррайтерам и частного размещения в пользу основных акционеров Ozon привлек $1,2 млрд.

На фоне успешного IPO онлайн-ритейлера Х5 заявила, что рассматривает spin off своих цифровых бизнесов (прежде всего, онлайн- маркетплейса "Перекресток впрок") с перспективой их дальнейшего IPO или частного размещения.

Оценки Fix Price относительно перспектив развития онлайн-бизнеса оказались достаточно сдержанными. Компания полагает, что проникновение онлайна в сегменте магазинов фиксированных цен исторически низкое: средний чек, размер корзины и количество SKU здесь значительно ниже, чем в других сегментах ритейла.

Однако экспансия онлайна может начаться и в сегменте фиксированных цен в ответ на меняющиеся предпочтения потребителей, не исключает ритейлер. Fix Price задолго до пандемии COVID-19 - в 2018 году - запустил сервис click & collect. Ритейлер полагает, что от интернет-магазинов его выгодно отличает наличие товара, возможность проверить товар перед покупкой, а также более низкие цены и отсутствие платы за доставку. Средняя стоимость ассортимента на Wildberries составляет 1,103 тыс. рублей, на Ozon - 454 рубля против 88 рублей у Fix Price, говорится в проспекте ритейлера. Доля ассортимента Wildberries по цене ниже 200 рублей составляет 15% (без учета одежды и обуви), Ozon - 49%.

Fix Price Артем Хачатрян Сергей Ломакин

Новости по теме

Новости

В РФ в январе произошел существенный спад производства масла и сахара

Впервые в истории гендиректором ВТО стала женщина

Впервые в истории гендиректором ВТО стала женщина

Кудрин посоветовал регионам учитывать вероятные шоки в сценариях развития

Сечин сообщил Путину о притоке поверивших в "Восток Ойл" инвесторов

Выходец из "Ленэнерго" стал полноправным гендиректором "Россетей"

Выходец из "Ленэнерго" стал полноправным гендиректором "Россетей"

Кредиторы Пробизнесбанка нашли его деньги у "динозавра" в Англии. Кейс

Кредиторы Пробизнесбанка нашли его деньги у "динозавра" в Англии. Кейс

Tesla запустит производство электромобилей в Индии

Nissan отказался производить электромобили под брендом Apple

Nissan отказался производить электромобили под брендом Apple

Из ФАС ушел куратор госзакупок Михаил Евраев

Минприроды решило усложнить выращивание леса на сельхозземлях

Минприроды решило усложнить выращивание леса на сельхозземлях
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');