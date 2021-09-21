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Кабмин выделит 18,5 млн руб. на помощь семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Перми

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Правительство выделит 18,5 млн рублей на оказание помощи семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство по поручению президента оказывает всю возможную помощь, в том числе финансовую. Подписано распоряжение о выделении на эти цели около 18,5 млн рублей. Пострадавшие и семьи тех, кто ушел из жизни, получат единовременные компенсации. Их размер составит от 200 тысяч рублей до одного миллиона рублей", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства.

Он подчеркнул, что пострадавших и родственников погибших нельзя оставлять один на один с бедой.

"Все они находятся под наблюдением врачей и получают нужное лечение. Те, кто в тяжелом состоянии, перевезены спецбортом МЧС в Москву", - рассказал он.

Премьер поручил правительству принять все необходимые меры, чтобы люди своевременно, без задержек и проволочек получили положенные им выплаты.

Ранее сообщалось, что ПГНИУ окажет материальную помощь семьям погибших при стрельбе в вузе. "ПГНИУ выплатит 1 млн рублей семьям погибших студентов и сотрудников. Пострадавшим в результате нападения будет выплачено 500 тыс. рублей", - объявил университет.

Также стало известно, что власти Пермского края выплатят по 1 млн рублей семьям погибших, раненым - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Михаил Мишустин Пермь ПГНИУ

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