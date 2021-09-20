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Власти Прикамья выплатят по 1 млн руб. семьям погибших при стрельбе в Перми

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Власти Пермского края решили выплатить по 1 млн рублей тем семьям, чьи близкие погибли при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), сообщается на сайте губернатора и правительства края.

"Семьям погибших направят по 1 млн рублей, раненым в результате стрельбы - по 500 тысяч руб. Также по 100 тыс. руб. будет выплачено тем, кто получил травмы. Средства поступят из резервного фонда правительства Пермского края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оказать помощь пострадавшим в результате происшествия в университете может любой желающий. Это можно сделать, направив пожертвования на благотворительный счет, действующий на базе Пермского краевого фонда социальной поддержки населения.

Утром в понедельник студент юрфака открыл стрельбу в одном из корпусов ПГНИУ. В результате, по уточненным данным Минздрава РФ, погибли шесть человек, 24 пострадали. Напавшего ранили при задержании и госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Доступ на территорию вуза закрыт.

В связи с трагедией губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 21 сентября Днем траура по погибшим при стрельбе. ПГНИУ также сообщил о трауре в вузе. В связи с трагедией власти Прикамья отменили 20 сентября занятия в школах, техникумах и колледжах региона.

Хроника 03 февраля 2014 года – 20 сентября 2021 годаНападения в школах и вузах
Пермский край Пермь

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