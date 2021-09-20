Пермский вуз выплатит по 1 млн руб. семьям погибших студентов и сотрудников

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Пермского государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) окажет материальную поддержку родным погибших при стрельбе в этом учебном заведении, сообщил вуз в своей группе "ВКонтакте".

"ПГНИУ выплатит 1 млн рублей семьям погибших студентов и сотрудников. Пострадавшим в результате нападения будет выплачено 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в эндаумент-фонде вуза организован специальный целевой сбор для последующей реабилитации пострадавших и дальнейшей поддержки.

Ранее сообщалось, что власти Пермского края выплатят по 1 млн рублей семьям погибших, раненым - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Утром в понедельник студент юрфака открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли шесть человек, 24 пострадали. Напавшего ранили при задержании и госпитализировали. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

В связи с трагедией губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днем траура по погибшим при стрельбе. ПГНИУ, в котором произошла стрельба, также сообщил о трауре в вузе.