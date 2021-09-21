Решетников назвал индексацию тарифов ЖКХ "якорем" для инфляции

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Макроэкономический прогноз на 2022-2023 годы, подготовленный Минэкономразвития, предусматривает индексацию тарифов на коммунальные услуги в пределах ранее заявленных 4%, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

"Подчеркну: индексация совокупного платежа граждан за коммунальные услуги остается на ранее согласованном уровне и не превысит 4%. Это напрямую предусмотрено прогнозом. Таким образом, регулируемые тарифы будут служить своего рода "якорем" для инфляции", - сказал он.

Он напомнил, что в среднесрочной перспективе правительство рассчитывает на возвращение инфляции на уровень в пределах 4%, как это предусмотрено "Основными направлениями денежно-кредитной политики".

То, что "рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, как и индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги в целом, в 2022-2024 годах в среднем по России не превысит 4%", Минэкономразвития указывало в представленных весной этого года сценарных условиях социально-экономического развития России на предстоящую трехлетку.