Профицит бюджета РФ в 2022-2023 гг. запланирован в пределах 1% ВВП

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Профицит федерального бюджета РФ в 2022-2023 годах запланирован в пределах 1% ВВП, в 2024 году ожидается дефицит в размере 0,2% ВВП, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства, где рассматривается проект бюджета РФ на предстоящую трехлетку.

"Параметры бюджета предусматривают первые два года профицитный бюджет с объемом профицита в пределах 1% ВВП, а начиная с 2024 года ожидаем дефицит в пределах 0,2% ВВП", - сказал он.

"На предстоящую трехлетку бюджет сформирован с учетом бюджетных правил, и, соответственно, это будет способствовать возвращению инфляции к целевым ориентирам, то есть порядка 4% в год", - отметил Силуанов.

Доходы, по его словам, запланированы на уровне более 25 трлн рублей за период 2022, 2023, 2024 годов. "Это значительно выше, чем параметры бюджета, которые мы планировали ранее, связано это в первую очередь с восстановительным экономическим ростом. Кроме того, мы учли и дополнительные меры по мобилизации доходов. В первую очередь увеличены поступления табачных акцизов, мы подготовили план по мобилизации ресурсов и по улучшению администрирования от этой меры", - сказал министр.

Помимо этого, учтены также "дополнительные поступления от таких отраслей, как металлургия, добыча коксующегося угля, удобрений". "В настоящее время мы завершаем проработку вопроса с бизнесом по настройкам налогового законодательства, которое предполагается реализовать уже начиная со следующего года", - пояснил Силуанов.

Объем расходов, исходя из прогноза доходов и бюджетных правил, составит в 2022 году 23,6 трлн рублей, в 2023 году - 25,1 трлн рублей, в 2024 году - 26,1 трлн рублей. "То есть практически ежегодный прирост расходов составляет 1 трлн рублей и более. В результате сможем профинансировать все первоочередные расходы, все первоочередные задачи обеспечить финансовыми ресурсами", - отметил министр.