Минэкономразвития ждет замедления роста ВВП из-за ужесточения ДКП

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития ожидает рост ВВП Росссии в 2021 году на уровне 4,2%, в 2022-2024 годы в 3% в год, в 2022 году сдерживающее влияние на экономический рост окажет произошедшее ужесточение ДКП, заявил министр экономического развития Максим Решетников, представляя правительству среднесрочный прогноз.

"Что касается экономического роста - повысили оценку роста ВВП на текущий год до 4,2%. В 2022 году на темп роста ВВП будут влиять 2 фактора: на рост будет оказывать влияние увеличение добычи нефти в рамках завершения сделки ОПЕК+, а сдерживать экономический рост будет ужесточение денежно-кредитной политики. Рост ВВП ожидаем на уровне 3% в ближайшие годы", - сказал министр.

По его словам, обновлен прогноз для цен на нефть Urals - этом году они составят $66 за баррель, а к 2024 году снизятся до $55.

Рост реальных располагаемых доходов населения, по словам министра, в этом году ожидается на уровне 3%, в следующие годы - в среднем на 2,5% ежегодно.

"Тенденции в экономике позволили нам улучшить оценку текущего года и среднесрочного прогноза - и по сравнению с апрельскими сценарными условиями, и по сравнению с июльским обновлением прогноза, который мы в этом году впервые сделали для регионов", - отметил он.

По его словам, экономика восстановилась на квартал раньше, чем это предполагалось в Общенациональном плане, утвержденном прошлой осенью - вместо третьего квартала уже во втором.

Решетников указал на позитивную динамику на рынке труда: в июле уровень безработицы и численность занятого населения фактически вернулись на доковидные уровни.

Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам декабря на уровне 5,8% (год к году). Этот прогноз, по словам министра, находится чуть выше минимального уровня базового сценария Банка России (5,7-6,2%) и основан на предпосылках стабильного рубля, продолжения сезонного снижения цен на овощи и фрукты вследствие нормального урожая, стабилизации цен на бензин, эффективной работы запущенных в этом году демпферных механизмов.

"Вместе с тем, сохраняются внешние риски для прогноза на текущий год - возобновившийся в конце августа рост мировых продовольственных цен, повышенная мировая инфляция", - предупредил Решетников.

По его словам, "очень важно, чтобы в условиях ужесточения денежно-кредитной политики бюджетная политика оставалась нейтральной". В частности, чтобы ненефтегазовые доходы из бюджета поступали обратно в экономику - в виде социальных выплат, строек, научно-технических разработок. "Для этого важна эффективность процедур, ритмичность и равномерность расходования средств - для повышения "оборачиваемости" бюджетных средств, снижения остатков", - сказал глава Минэкономразвития.

"Мы сформировали реалистичный, но напряженный прогноз. 3-процентный рост достижим при реализации всех запланированных мер госполитики, направленных на достижение целевых приоритетов, - мероприятий госпрограмм, нацпроектов и стратегических инициатив. Критический момент - "разгон" инвестиций, в том числе за счет инвестирования средств ФНБ", - заключил Решетников.