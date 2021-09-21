Совет "Роскосмоса" рекомендовал представить концепцию новой орбитальной станции правительству

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Научно-технический совет "Роскосмоса" и Совет по космосу РАН одобрили концепцию новой станции и рекомендовали представить ее в правительство РФ, сообщили в госкорпорации.

"По итогам заседания президиум и бюро рекомендовали госкорпорации "Роскосмос" представить в правительство РФ предложения о необходимости разработки РОСС, продолжении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции на период создания Российской орбитальной служебной станции и о порядке проведения переговоров с партнерами по проекту МКС по вопросам, связанным с обеспечением заключительного этапа функционирования российского сегмента МКС", - говорится в сообщении.

5 июня 2021 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и новый глава NASA Билл Нельсон провели телефонные переговоры. Как сообщили в "Роскосмосе", Нельсон принял приглашение главы российской госкорпорации посетить Россию и предложил продлить работу МКС до 2030 года. Рогозин тогда отметил, что обсуждение дальнейшей судьбы МКС возможно только после отмены американских санкций в отношении предприятий "Роскосмоса".

31 июля научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил создание новой российской орбитальной станции.

Завершение эксплуатации МКС запланировано на 2028 год, к этому времени "Роскосмос" должен запустить в работу новую российскую орбитальную станцию.

Как сообщал ранее глава "Роскосмоса", научно-технический совет госкорпорации должен принять решение, каким образом будет формироваться облик новой российской орбитальной станции. "Либо путём наращивания российского сегмента и последующее возможное отделение или высокоширотная станция", - отмечал Рогозин.

Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

Рогозин сообщал, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

Сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом отмечалось, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035.