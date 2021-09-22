Землетрясение магнитудой 4,2 произошло вблизи Южных Курил

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане в среду возле Южных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение зарегистрировано в 06:33 местного времени (во вторник 22:33 мск) с эпицентром в 61 км восточнее села Головнино (о. Кунашир) на глубине 64 км.

"В селе Малокурильское (о. Шикотан) сейсмическое событие ощутили силой до двух баллов", - сказал собеседник агентства.

Тревога цунами не объявлялась, никто не пострадал.